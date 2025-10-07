Hagi Eyüpspor teknik direktörü mü olacak? Süper Lig’e dönüyor

Eyüpspor, teknik direktör Selçuk Şahin ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik adam arayışlarını sürdürüyor. Kulüp yönetimi, gündemine sürpriz bir ismi aldı ve bu gelişme futbol kamuoyunda büyük merak uyandırdı.

EYÜPSPOR YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Eyüpspor’da teknik direktör Selçuk Şahin’in görevinden ayrılmasının ardından yönetim, yeni hoca arayışına hız verdi. İstanbul temsilcisinin Süper Lig’deki konumunu güçlendirmek için deneyimli bir isimle anlaşma yapmayı planladığı belirtiliyor. Bu süreçte birçok adayın değerlendirildiği, yönetimin ise alternatifleri dikkatle incelediği öğrenildi.

Kulübe yakın kaynaklara göre yönetim, farklı futbol geçmişine sahip adaylarla iletişime geçiyor. Bu adaylar arasında yurt içinden ve yurt dışından isimler yer alıyor. Eyüpspor’un hedefinin, hem takımı tanıyan hem de Süper Lig’in dinamiklerine hâkim bir teknik direktörle anlaşmak olduğu ifade ediliyor.

HAGİ EYÜPSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLACAK?

Galatasaray’ın unutulmaz futbolcularından Gheorghe Hagi, Eyüpspor’un teknik direktör adayları arasına girdi. Rumen basını ve kulübe yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre, Hagi’nin ismi Eyüpspor yönetimine teknik direktörlük görevi için önerildi. Yönetimin, bu öneriyi değerlendirmeye aldığı ve Rumen çalıştırıcıyı aday listesine eklediği belirtildi.

Son olarak Romanya Ligi ekiplerinden Farul Constanta’yı çalıştıran 59 yaşındaki teknik adam, kariyerinde Galatasaray, Bursaspor, Viitorul ve Romanya Milli Takımı gibi önemli takımlarda görev yaptı. Eyüpspor’un, önümüzdeki günlerde Hagi ile ön görüşme yapması bekleniyor.