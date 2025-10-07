İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı ne zaman belli olacak?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İBB tarafından 23 Eylül'de başlayan burs müracaatları 17 Ekim tarihinde tamamlanacak.
Başvurularını bitiren üniversiteliler ise sonuçların ne zaman ilan edileceğini merak ediyor.
İBB burs başvuru sonuçları için henüz resmi bir tarih paylaşımı yapılmadı.
Ancak, 2024 yılı başvuruları kasım ayı başlarında tamamlanmış ve sonuçlar aralık ayının son günlerinde açıklanmıştı.
Bu yıl da öğrencilerin beklediği duyurunun kasım ayı sonunda yayınlanması bekleniyor.
Geçtiğimiz sene 15 bin TL olarak verilen destek, 2025 yılında 20 bin TL olarak öğrencilerin hesaplarına aktarılacak.
Ödemeler, başvurusu onaylanan öğrencilere tek seferde gerçekleştirilecek.
Üniversite öğrencileri, bu desteği kendi banka hesapları üzerinden alabilecek.