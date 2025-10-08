Hangi ünlüler gözaltına alındı? Gözaltına alınan ünlülerin isimlerinin listesi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
8 Ekim 2025 Çarşamba sabahı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen geniş çaplı operasyon kapsamında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu birçok isim gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında hangi ünlülerin gözaltına alındığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon kapsamında uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçlamasıyla gözaltına alınan isimlerin arasında İrem Derici, Mert YAzıcıoğlu, Birce Akalay, Simge Sağın ve Demet Evgar gibi isimler yer alıyor.
Yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan bütün ünlülerin listesi şöyle:
Dilan Polat
Engin Polat
İrem Derici
Kubilay Aka
Kaan Yıldırım
Hadise Açıkgöz
Berrak Tüzünataç
Duygu Özaslan
Demet Evgar Babataş,
Zeynep Meriç Aral Keskin
Özge Özpirinçci
Mert Yazıcıoğlu
Ceren Moray Orcan
Feyza Altun
Derin Talu
Deren Talu
Ziynet Sali
Metin Akdülger
Birce Akalay