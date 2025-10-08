Menü Kapat
16°
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Hangi ünlüler gözaltına alındı? Gözaltına alınan ünlülerin isimlerinin listesi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon kapsamında birçok ünlü isim gözaltına alındı. Vatandaşlar tarafından hangi ünlüler gözaltına alındığı ve gözaltına alınan ünlülerin isim listesi merak ediliyor.

Hangi ünlüler gözaltına alındı? Gözaltına alınan ünlülerin isimlerinin listesi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 09:07
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 09:07

8 Ekim 2025 Çarşamba sabahı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen geniş çaplı kapsamında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu birçok isim gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında hangi ünlülerin gözaltına alındığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Hangi ünlüler gözaltına alındı? Gözaltına alınan ünlülerin isimlerinin listesi

HANGİ ÜNLÜLER GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon kapsamında madde kullanımını özendirmek suçlamasıyla gözaltına alınan isimlerin arasında , , , Simge Sağın ve Demet Evgar gibi isimler yer alıyor.

Hangi ünlüler gözaltına alındı? Gözaltına alınan ünlülerin isimlerinin listesi

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜLERİN İSİMLERİNİN LİSTESİ

Yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan bütün ünlülerin listesi şöyle:

Dilan Polat

Engin Polat

İrem Derici

Kubilay Aka

Kaan Yıldırım

Hadise Açıkgöz

Berrak Tüzünataç

Duygu Özaslan

Demet Evgar Babataş,

Zeynep Meriç Aral Keskin

Özge Özpirinçci

Mert Yazıcıoğlu

Ceren Moray Orcan

Feyza Altun

Derin Talu

Deren Talu

Ziynet Sali

Metin Akdülger

Birce Akalay

