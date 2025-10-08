Hangi ünlüler gözaltına alındı? Gözaltına alınan ünlülerin isimlerinin listesi

8 Ekim 2025 Çarşamba sabahı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen geniş çaplı operasyon kapsamında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu birçok isim gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında hangi ünlülerin gözaltına alındığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

HANGİ ÜNLÜLER GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon kapsamında uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçlamasıyla gözaltına alınan isimlerin arasında İrem Derici, Mert YAzıcıoğlu, Birce Akalay, Simge Sağın ve Demet Evgar gibi isimler yer alıyor.

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜLERİN İSİMLERİNİN LİSTESİ

Yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan bütün ünlülerin listesi şöyle:

Dilan Polat

Engin Polat

İrem Derici

Kubilay Aka

Kaan Yıldırım

Hadise Açıkgöz

Berrak Tüzünataç

Duygu Özaslan

Demet Evgar Babataş,

Zeynep Meriç Aral Keskin

Özge Özpirinçci

Mert Yazıcıoğlu

Ceren Moray Orcan

Feyza Altun

Derin Talu

Deren Talu

Ziynet Sali

Metin Akdülger

Birce Akalay