27°
 Sumru Tarhan

Hasan Babacan kimdir, aslen nereli? Heyetten çekilmesi dikkat çekti

CHP'nin İstanbul İl Kongresi mahkeme ile iptal edilirken, İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin atanmıştı. CHP İl Başkan Yardımcılığı yapan Babacan, bugün heyetten çekildi. Çekilmesinin üzerine Hasan Babacan kimdir, aslen nereli merak edilirken hayatına dair bilgiler gündeme yerleşti.

Hasan Babacan kimdir, aslen nereli? Heyetten çekilmesi dikkat çekti
05.09.2025
saat ikonu 14:33
05.09.2025
saat ikonu 14:33

'na geçici olarak , Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap heyeti görevlendirilirken bugün Babacan heyetten çekildi. Heyetten çekilmesinin üzerine Hasan Babacan kimdir merak konusu haline geldi.

HASAN BABACAN KİMDİR, ASLEN NERELİ?

İl Başkanlığı'na kayyum atanarak, Gürsel Tekin getirilmişti. İl Başkanlığı'na gidecek olan heyet ile sabah fotoğraf paylaşılmasının ardından Hasan Babacan heyetten çekildi. Babacan'ın özel hayatına dair fazla bilgi paylaşılmazken uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olduğu biliniyor.

Hasan Babacan kimdir, aslen nereli? Heyetten çekilmesi dikkat çekti

HASAN BABACAN NEDEN HEYETTEN AYRILDI?

Özgür Çelik, "Sayın Hasan Babacan ile grup başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır ve başka arkadaşlarımız partimizin geleceğini, tarihini konuştu. Sayın Hasan Babacan ayrılma kararı aldı" sözleri ile ayrılığı duyururken şu an için herhangi bir açıklama gelmedi.

#Türkiye
#istanbul
#chp
#gürsel tekin
#istanbul il başkanlığı
#Politik
#İl Başkanlığı Seçimi
#Hasan Babacan
#Parti Geleceği
#Hasan Babacan
#Aktüel
