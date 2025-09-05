Hasan Babacan kimdir, aslen nereli? Heyetten çekilmesi dikkat çekti

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap heyeti görevlendirilirken bugün Babacan heyetten çekildi. Heyetten çekilmesinin üzerine Hasan Babacan kimdir merak konusu haline geldi.

HASAN BABACAN KİMDİR, ASLEN NERELİ?

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanarak, Gürsel Tekin getirilmişti. İl Başkanlığı'na gidecek olan heyet ile sabah fotoğraf paylaşılmasının ardından Hasan Babacan heyetten çekildi. Babacan'ın özel hayatına dair fazla bilgi paylaşılmazken uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olduğu biliniyor.

HASAN BABACAN NEDEN HEYETTEN AYRILDI?

Özgür Çelik, "Sayın Hasan Babacan ile grup başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır ve başka arkadaşlarımız partimizin geleceğini, tarihini konuştu. Sayın Hasan Babacan ayrılma kararı aldı" sözleri ile ayrılığı duyururken şu an için herhangi bir açıklama gelmedi.