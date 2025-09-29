Menü Kapat
19°
HMGS ne zaman açıklanacak? İYÖS ve HMGS sınavı hafta sonu gerçekleştirildi

ÖSYM tarafından HMGS ve İYÖS sınavı 28 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın sona ermesinin ardından sorular ve cevapların yüzde 10'u erişime açıldı. Soru ve cevapların erişime açılmasıyla birlikte adaylar tarafından HMGS ne zaman açıklanacağı gündeme geldi. HMGS ve İYÖS sınavı aynı gün açıklanacak.

HMGS ne zaman açıklanacak? İYÖS ve HMGS sınavı hafta sonu gerçekleştirildi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025 HMGS) ve İdari Yargı Ön Sınavı (2025 İYÖS) 28 Eylül 2025 Pazar günü düzenlendi.

Sınavın gerçekleştirilmesinin ardından ÖSYM sınav soru kitapçığı ve cevaplarının yüzde 10'unu erişime açtı. ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre adaylar, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 8 Ekim 2025 saat 23.59'a kadar soru kitapçığını ve cevap anahtarını görüntüleyebilecek.

Cevaplarını kontrol eden adaylar tarafından HMGS, İYÖS ne zaman açıklanacağı ise merak ediliyor.

HMGS ne zaman açıklanacak? İYÖS ve HMGS sınavı hafta sonu gerçekleştirildi

HMGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan bilgilere göre HMGS sonuçları 24 Ekim 2025 tarihinde erişime açılacak. Sınav sonuçlarına adaylar ÖSYM'nin AİS üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecekler.

Sonuç belgelerinde adayların puanı, doğru ve yanlış sayıları ile başarılı veya başarısız ibareleri yer alacak. Sınav puanları yüz puan üzerinden hesaplanacak. 70 ve üstü puan adaylar sınavdan başarılı sayılırken, daha az puan alan adaylar ise başarısız sayılacak.

HMGS ne zaman açıklanacak? İYÖS ve HMGS sınavı hafta sonu gerçekleştirildi

İYÖS NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

İYÖS sınavının sonuçları da ÖSYM tarafından 23 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar AİS üzerinden sonuçlarına erişim sağlayabilecekler.

