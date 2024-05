House of Dragon 16 Haziran tarihinde geri dönüyor

15 May 2024 11:38 - Güncelleme : 15 May 2024 11:46

Game Of Thrones'ta yaşanan olayların 170 yıl öncesini anlatan House of the Dragon dizisi 2022 yılında ilk sezonu ile büyük ilgi çekmişti.

HBO tarafından yapılan dizinin ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağı ise hayranları tarafından merak ediliyor.

HBO'nun yayınladığı yeni fragmana göre House of the Dragon dizisinin 2. sezonu 16 Haziran tarihinde yayınlanacak.

Dizinin ilk sezonda olduğu gibi yeni bölümlerinin haftalık olarak yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'de ise dizi BluTV platformunda yayınlanacak.

Yayınlanan yeni fragmanda görüldüğü kadarıyla ikinci sezonda taht kavgalarının artık tam anlamıyla başlayacağı ve yüksek aksiyon dolu sahnelerin yer alacağı görülüyor.