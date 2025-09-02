Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Hudutsuz Sevda neden sona erdi ve yerine hangi dizi geliyor?

Miray Daner’in vedası sonrası büyük bir senaryo değişimiyle devam etmesi beklenen Hudutsuz Sevda dizisi tamamen yayından kaldırıldı. Yeni projenin detayları ise merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hudutsuz Sevda neden sona erdi ve yerine hangi dizi geliyor?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 21:54
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 21:54

’nin beğenilen yapımlarından biri olan , seyircisini üzen bir kararla ekranlara veda etti.

Başrollerinde ve ’in bulunduğu , yayınlandığı süreçte güçlü oyuncu ekibi ve dramatik öyküsüyle öne çıkmıştı.

Fakat sezon finalinde Miray Daner’in canlandırdığı Zeynep karakterinin ölmesiyle dizinin akışında köklü değişiklikler gündeme geldi.

Hudutsuz Sevda neden sona erdi ve yerine hangi dizi geliyor?

Yapımcılar, Daner’in ayrılışının ardından projeyi Halo adıyla yeniden tasarlamayı ve yalnızca beş oyuncuyla sürdürmeyi planlamıştı.

Ancak söylentilere göre, kanal ve prodüksiyon şirketi son anda beklenmedik bir karar aldı ve Hudutsuz Sevda’nın devamı yerine bambaşka bir yapım olan Yeraltı dizisine yönelme kararı verdi.

Hudutsuz Sevda neden sona erdi ve yerine hangi dizi geliyor?

Kulis bilgilerine göre, Yeraltı isimli yeni yapım için ilk senaryo kaleme alındı ve ön hazırlık dönemi başlatıldı.

Projenin başrolü için yine Deniz Can Aktaş’la ilerlenmesi kararlaştırıldı.

Sıkça Sorulan Sorular

Hudutsuz Sevda neden final yaptı?
Dizinin sezon finalinde Zeynep karakterinin ölmesiyle hikâyede büyük boşluk oluştu. Yapımcılar bu boşluğu farklı bir kurgu ile doldurmayı düşünse de kanal yönetimi son anda projeyi tamamen sonlandırarak yeni dizi Yeraltı’ya odaklanmaya karar verdi.
ETİKETLER
#dizi
#hudutsuz sevda
#deniz can aktaş
#miray daner
#fox tv
#Yeraltı Kaynakları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.