Hudutsuz Sevda neden sona erdi ve yerine hangi dizi geliyor?

FOX TV’nin beğenilen yapımlarından biri olan Hudutsuz Sevda, seyircisini üzen bir kararla ekranlara veda etti.

Başrollerinde Deniz Can Aktaş ve Miray Daner’in bulunduğu dizi, yayınlandığı süreçte güçlü oyuncu ekibi ve dramatik öyküsüyle öne çıkmıştı.

Fakat sezon finalinde Miray Daner’in canlandırdığı Zeynep karakterinin ölmesiyle dizinin akışında köklü değişiklikler gündeme geldi.

Yapımcılar, Daner’in ayrılışının ardından projeyi Halo adıyla yeniden tasarlamayı ve yalnızca beş oyuncuyla sürdürmeyi planlamıştı.

Ancak söylentilere göre, kanal ve prodüksiyon şirketi son anda beklenmedik bir karar aldı ve Hudutsuz Sevda’nın devamı yerine bambaşka bir yapım olan Yeraltı dizisine yönelme kararı verdi.

Kulis bilgilerine göre, Yeraltı isimli yeni yapım için ilk senaryo kaleme alındı ve ön hazırlık dönemi başlatıldı.

Projenin başrolü için yine Deniz Can Aktaş’la ilerlenmesi kararlaştırıldı.