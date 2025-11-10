İBB burs sonuçları açıklandı mı? Geçen sene ne zaman açıklanmıştı?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İBB burs başvurularını tamamlayan gençler gözlerini sonuç açıklamasına çevirdi.
Mali destekte bulunulmasından yararlanmak isteyen on binlerce öğrenci, 2025-2026 İBB burs sonuçlarının ilan edileceği tarihi bekliyor.
İBB 2026 senesinde 100 bin üniversite öğrencisine 20.000 TL tutarında eğitim yardımı sağlayacak.
2025-2026 eğitim yılı döneminde 100.000 üniversiteliye toplamda 2 milyar TL tutarında katkı verilecek.
İBB burs başvuru sonuçları henüz paylaşılmadı.
Ancak önceki yıl başvuruları 26 Eylül-1 Kasım 2024 arasında alınan İBB burs sonuçları 31 Aralık 2024 itibarıyla erişime açılmıştı.
Genç Üniversiteli Desteği’ne başvuran adaylar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin mobil uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçları görüntüleyebilecek.