TGRT Haber
16°
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

İBB burs sonuçları açıklandı mı? Geçen sene ne zaman açıklanmıştı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl öğrencilere sunulan İBB bursu için müracaat süreci 21 Kasım'da tamamlanıyor. Binlerce üniversiteli şimdi sonuçların ne zaman duyurulacağını merakla bekliyor.

İBB burs sonuçları açıklandı mı? Geçen sene ne zaman açıklanmıştı?
Haber Merkezi
10.11.2025
16:19
10.11.2025
16:19

İBB burs başvurularını tamamlayan gençler gözlerini sonuç açıklamasına çevirdi.

Mali destekte bulunulmasından yararlanmak isteyen on binlerce öğrenci, 2025-2026 İBB burs sonuçlarının ilan edileceği tarihi bekliyor.

İBB 2026 senesinde 100 bin üniversite öğrencisine 20.000 TL tutarında eğitim yardımı sağlayacak.

2025-2026 eğitim yılı döneminde 100.000 üniversiteliye toplamda 2 milyar TL tutarında katkı verilecek.

İBB burs sonuçları açıklandı mı? Geçen sene ne zaman açıklanmıştı?

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

İBB burs başvuru sonuçları henüz paylaşılmadı.

Ancak önceki yıl başvuruları 26 Eylül-1 Kasım 2024 arasında alınan İBB 31 Aralık 2024 itibarıyla erişime açılmıştı.

Genç Üniversiteli Desteği’ne başvuran adaylar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin mobil uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçları görüntüleyebilecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Burs kazanan öğrenciler sonuçlara nasıl ulaşabilecek?
Adaylar sonuçları İstanbul Senin uygulaması, 153 Çözüm Merkezi ya da gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden görüntüleyebilecek.
#istanbul büyükşehir belediyesi
#üniversite öğrencileri
#burs sonuçları
#İbb Burs
#Eğitim Yardımı
#Aktüel
