İBB burs sonuçları ne zaman belli olacak açıklama geldi mi?

İBB burs sonuçları sorgulama ekranı 2025-2026 için gözler yapılacak resmî açıklamaya çevrildi.

2025-2026 eğitim öğretim yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuruları, 17 Ekim’de sona erdi.

Eğitim desteği kapsamında, 100 bin öğrenciye toplam 20 bin TL’lik maddi destek sağlanacak.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

İBB burs başvuruları 17 Ekim’de tamamlandı.

2025-2026 İBB burs başvuru sonuçları ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Bu yıl toplam 2 milyar TL’lik yardım sağlanmış olacak.

Ödemelerin, geçmiş senelerde olduğu gibi iki taksit halinde 10 bin TL + 10 bin TL olarak yapılması bekleniyor.

2025 öğretim yılında, İBB bursunun ilk taksiti 7 Ocak’ta yatırılmaya başlanmıştı.

Bu yılki ödemelerin de Ocak ayı içerisinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.