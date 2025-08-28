İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 İBB Yurt ücretleri belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yurt başvurularının 25 Ağustos 2025 tarihinde başladığı açıklanmıştı. İBB yurt başvuruları bugün (28 Ağustos 2025) itibarıyla sona eriyor.

Öğrenciler bugün saat 23.59'a kadar İstanbul Senin mobil uygulaması veya İBB'nin resmi internet sitesinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. Başvuruların sona ermesinin ardından ise değerlendirme süreci başlayacak. Öğrenciler tarafından İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor.

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

İBB tarafından açıklanan bilgilere göre İBB yurt başvuru sonuçları 2025 Eylül ayının ilk haftasında açıklanacak. Bu yıl İBB yurt ücretlerinin sabah ve akşam yemeği dahil olmak üzere 2 bin 850 TL olduğu açıklandı.

İBB YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İBB tarafından adaylarda aranan temel şartlar şöyle: