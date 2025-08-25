İBB yurt başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? 2025 İBB yurt ücretleri gündemde

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları duyuruldu. Yerleştikleri üniversiteleri öğrenen öğrencilerin yurt süreci başladı. İstanbul'da okuyacak olan öğrenciler tarafından İBB yurt başvurularının ne zaman, nasıl yapılacağı ve ne kadar olduğu araştırılıyor.
2025 İBB yurt başvurularının ne zaman yapılacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl yurt başvuruları 16-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmiş, 28 Ağustos'ta ise sonuçlar açıklanmıştı.
Bu yıl ise İBB yurt başvurularının önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili İBB tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.
İBB yurt başvuruları geçtiğimiz yıl yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden gerçekleştirilmişti. Başvuru yapacak olan öğrencilerde yurtta kaldığı sürede otuz yaşını doldurmamış olma şartı bulunuyor. İBB yurt başvuru şartları şöyle:
İBB yurt ücretlerinin ne kadar olacağı da henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz yıl kahvaltı ve akşam yemeği dahil olmak üzere İBB yurt ücretleri 1950 TL olarak açıklanmıştı.