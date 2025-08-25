İBB yurt başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? 2025 İBB yurt ücretleri gündemde

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları duyuruldu. Yerleştikleri üniversiteleri öğrenen öğrencilerin yurt süreci başladı. İstanbul'da okuyacak olan öğrenciler tarafından İBB yurt başvurularının ne zaman, nasıl yapılacağı ve ne kadar olduğu araştırılıyor.

İBB YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025?

2025 İBB yurt başvurularının ne zaman yapılacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl yurt başvuruları 16-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmiş, 28 Ağustos'ta ise sonuçlar açıklanmıştı.

Bu yıl ise İBB yurt başvurularının önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili İBB tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

İBB YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR, ŞARTLAR?

İBB yurt başvuruları geçtiğimiz yıl yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden gerçekleştirilmişti. Başvuru yapacak olan öğrencilerde yurtta kaldığı sürede otuz yaşını doldurmamış olma şartı bulunuyor. İBB yurt başvuru şartları şöyle:

T.C. vatandaşı olması.

Örgün eğitim veren yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması

Öğrenim gördüğü yükseköğretimin İstanbul il sınırları içerisinde bulunması.

Ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında istikamet ediyor olması.

Zorunlu staj hariç brüt asgari ücretim bir bölümünün bir buketin üzerinde katı olarak görülmesi bir işte çalışmaması.

Yurtta kaldığı sürede otuz yaşını doldurmamış olması.

İBB YURT NE KADAR?

İBB yurt ücretlerinin ne kadar olacağı da henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz yıl kahvaltı ve akşam yemeği dahil olmak üzere İBB yurt ücretleri 1950 TL olarak açıklanmıştı.