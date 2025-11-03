Menü Kapat
Hava Durumu
18°
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Iğdırspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Bandırmaspor ile maça çıkacak

Bugünün maç programına göre Iğdırspor ile Bandırmaspor bugün karşı karşıya gelecek. Trendyol 1. Lig'de oynanacak olan müsabaka için saatler kalırken taraftarlar Iğdırspor maçının hangi kanalda yayınlandığını da araştırdı.

Iğdırspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Bandırmaspor ile maça çıkacak
İki takımın da galibiyet için mücadele edeceği karşılaşma bugün 17.00'de başlayacak. Heyecanla beklenen maçın yayınlandığı kanal ise belli oldu.

IĞDIRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

'de oynanacak olan Iğdırspor maçı bugün 17.00'de başlayacak. Nefes kesen maç için bekleyiş sürerken karşılaşma canlı olarak ekranlarında yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmayı TRT Spor kanalında şifresiz olarak takip edebilecek. Trendyol 1. Lig'de heyecanla beklenen maçın yayın bilgileri duyuruldu.

Iğdırspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Bandırmaspor ile maça çıkacak

IĞDIRSPOR BANDIRMASPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Bugün Trendyol 1. Lig'de oynanacak olan karşılaşma için bekleyiş sürerken yayın bilgileri de paylaşıldı. Binlerce taraftarın heyecanla beklediği müsabaka bugün 17.00'de başlarken TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar bugün oynanacak olan maçı TRT Spor kanalında canlı ve şifresiz olarak takip edebilcek. İki takım da Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk için yarışırken galibiyet almayı hedefliyorlar.

Iğdırspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Bandırmaspor ile maça çıkacak

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU GÜNCEL

Bodrumspor – 12 maç, 7 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet, 27 attı, 12 yedi, averaj +15, 24 puan

Pendikspor – 12 maç, 6 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet, 23 attı, 9 yedi, averaj +14, 23 puan

Amed – 12 maç, 7 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet, 28 attı, 15 yedi, averaj +13, 23 puan

Erzurumspor – 12 maç, 5 galibiyet, 7 beraberlik, 0 mağlubiyet, 22 attı, 10 yedi, averaj +12, 22 puan

Çorum FK – 11 maç, 6 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet, 19 attı, 9 yedi, averaj +10, 22 puan

Erokspor – 11 maç, 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet, 28 attı, 12 yedi, averaj +16, 21 puan

Vanspor – 12 maç, 5 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet, 17 attı, 12 yedi, averaj +5, 20 puan

Iğdır FK – 11 maç, 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet, 17 attı, 15 yedi, averaj +2, 18 puan

Boluspor – 12 maç, 4 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet, 19 attı, 14 yedi, averaj +5, 17 puan

Iğdırspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Bandırmaspor ile maça çıkacak

Sakaryaspor – 12 maç, 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet, 21 attı, 23 yedi, averaj -2, 17 puan

Bandırmaspor – 11 maç, 4 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet, 15 attı, 12 yedi, averaj +3, 16 puan

Serikspor – 12 maç, 4 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet, 13 attı, 18 yedi, averaj -5, 16 puan

Sivasspor – 12 maç, 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet, 14 attı, 11 yedi, averaj +3, 14 puan

Keçiörengücü – 12 maç, 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet, 13 attı, 13 yedi, averaj 0, 14 puan

İstanbulspor – 12 maç, 2 galibiyet, 8 beraberlik, 2 mağlubiyet, 12 attı, 12 yedi, averaj 0, 14 puan

Ümraniyespor – 12 maç, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet, 8 attı, 18 yedi, averaj -10, 11 puan

Manisa FK – 12 maç, 2 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet, 14 attı, 23 yedi, averaj -9, 10 puan

Sarıyer – 12 maç, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet, 10 attı, 18 yedi, averaj -8, 8 puan

Hatayspor – 12 maç, 0 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet, 11 attı, 33 yedi, averaj -22, 4 puan

Adana Demirspor – 12 maç, 0 galibiyet, 1 beraberlik, 11 mağlubiyet, 6 attı, 48 yedi, averaj -42, -17 puan

