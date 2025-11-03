Iğdırspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Bandırmaspor ile maça çıkacak

Kategoriler
İki takımın da galibiyet için mücadele edeceği karşılaşma bugün 17.00'de başlayacak. Heyecanla beklenen maçın yayınlandığı kanal ise belli oldu.
Trendyol 1. Lig'de oynanacak olan Iğdırspor Bandırmaspor maçı bugün 17.00'de başlayacak. Nefes kesen maç için bekleyiş sürerken karşılaşma canlı olarak TRT Spor ekranlarında yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmayı TRT Spor kanalında şifresiz olarak takip edebilecek. Trendyol 1. Lig'de heyecanla beklenen maçın yayın bilgileri duyuruldu.
Bugün Trendyol 1. Lig'de oynanacak olan karşılaşma için bekleyiş sürerken yayın bilgileri de paylaşıldı. Binlerce taraftarın heyecanla beklediği müsabaka bugün 17.00'de başlarken TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar bugün oynanacak olan maçı TRT Spor kanalında canlı ve şifresiz olarak takip edebilcek. İki takım da Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk için yarışırken galibiyet almayı hedefliyorlar.
Bodrumspor – 12 maç, 7 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet, 27 attı, 12 yedi, averaj +15, 24 puan
Pendikspor – 12 maç, 6 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet, 23 attı, 9 yedi, averaj +14, 23 puan
Amed – 12 maç, 7 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet, 28 attı, 15 yedi, averaj +13, 23 puan
Erzurumspor – 12 maç, 5 galibiyet, 7 beraberlik, 0 mağlubiyet, 22 attı, 10 yedi, averaj +12, 22 puan
Çorum FK – 11 maç, 6 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet, 19 attı, 9 yedi, averaj +10, 22 puan
Erokspor – 11 maç, 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet, 28 attı, 12 yedi, averaj +16, 21 puan
Vanspor – 12 maç, 5 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet, 17 attı, 12 yedi, averaj +5, 20 puan
Iğdır FK – 11 maç, 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet, 17 attı, 15 yedi, averaj +2, 18 puan
Boluspor – 12 maç, 4 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet, 19 attı, 14 yedi, averaj +5, 17 puan
Sakaryaspor – 12 maç, 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet, 21 attı, 23 yedi, averaj -2, 17 puan
Bandırmaspor – 11 maç, 4 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet, 15 attı, 12 yedi, averaj +3, 16 puan
Serikspor – 12 maç, 4 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet, 13 attı, 18 yedi, averaj -5, 16 puan
Sivasspor – 12 maç, 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet, 14 attı, 11 yedi, averaj +3, 14 puan
Keçiörengücü – 12 maç, 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet, 13 attı, 13 yedi, averaj 0, 14 puan
İstanbulspor – 12 maç, 2 galibiyet, 8 beraberlik, 2 mağlubiyet, 12 attı, 12 yedi, averaj 0, 14 puan
Ümraniyespor – 12 maç, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet, 8 attı, 18 yedi, averaj -10, 11 puan
Manisa FK – 12 maç, 2 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet, 14 attı, 23 yedi, averaj -9, 10 puan
Sarıyer – 12 maç, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet, 10 attı, 18 yedi, averaj -8, 8 puan
Hatayspor – 12 maç, 0 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet, 11 attı, 33 yedi, averaj -22, 4 puan
Adana Demirspor – 12 maç, 0 galibiyet, 1 beraberlik, 11 mağlubiyet, 6 attı, 48 yedi, averaj -42, -17 puan