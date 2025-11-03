Iğdırspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Bandırmaspor ile maça çıkacak

İki takımın da galibiyet için mücadele edeceği karşılaşma bugün 17.00'de başlayacak. Heyecanla beklenen maçın yayınlandığı kanal ise belli oldu.

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU GÜNCEL

Bodrumspor – 12 maç, 7 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet, 27 attı, 12 yedi, averaj +15, 24 puan

Pendikspor – 12 maç, 6 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet, 23 attı, 9 yedi, averaj +14, 23 puan

Amed – 12 maç, 7 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet, 28 attı, 15 yedi, averaj +13, 23 puan

Erzurumspor – 12 maç, 5 galibiyet, 7 beraberlik, 0 mağlubiyet, 22 attı, 10 yedi, averaj +12, 22 puan

Çorum FK – 11 maç, 6 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet, 19 attı, 9 yedi, averaj +10, 22 puan

Erokspor – 11 maç, 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet, 28 attı, 12 yedi, averaj +16, 21 puan

Vanspor – 12 maç, 5 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet, 17 attı, 12 yedi, averaj +5, 20 puan

Iğdır FK – 11 maç, 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet, 17 attı, 15 yedi, averaj +2, 18 puan

Boluspor – 12 maç, 4 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet, 19 attı, 14 yedi, averaj +5, 17 puan

Sakaryaspor – 12 maç, 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet, 21 attı, 23 yedi, averaj -2, 17 puan

Bandırmaspor – 11 maç, 4 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet, 15 attı, 12 yedi, averaj +3, 16 puan

Serikspor – 12 maç, 4 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet, 13 attı, 18 yedi, averaj -5, 16 puan

Sivasspor – 12 maç, 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet, 14 attı, 11 yedi, averaj +3, 14 puan

Keçiörengücü – 12 maç, 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet, 13 attı, 13 yedi, averaj 0, 14 puan

İstanbulspor – 12 maç, 2 galibiyet, 8 beraberlik, 2 mağlubiyet, 12 attı, 12 yedi, averaj 0, 14 puan

Ümraniyespor – 12 maç, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet, 8 attı, 18 yedi, averaj -10, 11 puan

Manisa FK – 12 maç, 2 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet, 14 attı, 23 yedi, averaj -9, 10 puan

Sarıyer – 12 maç, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet, 10 attı, 18 yedi, averaj -8, 8 puan

Hatayspor – 12 maç, 0 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet, 11 attı, 33 yedi, averaj -22, 4 puan

Adana Demirspor – 12 maç, 0 galibiyet, 1 beraberlik, 11 mağlubiyet, 6 attı, 48 yedi, averaj -42, -17 puan