İlk ara tatil ne zaman, hangi gün? 2025-2026 eğitim dönemi ara tatil takvimi

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilere her dönem birer kez olmak üzere yılda toplam 2 kez ara tatile çıkıyor. Yarıyıl tatili haricinde uygulanan bu tatiller sayesinde öğrenciler döneme daha enerji dolu devam edebiliyor.

Öğrenciler tarafından dört gözle beklenen ilk ara tatilin ne zaman, hangi gün olduğu ise gündeme geldi.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN, HANGİ GÜN 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan bilgilere göre 2025-2026 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak.

Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün boyunca tatil yapacaklar. 17 Kasım 2025 Pazartesi günü ise eğitim-öğretim kaldığı yerden devam edecek.

2025 MEB TATİL TARİHLERİ

MEB tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim dönemi ara tatilleri şöyle: