İlkay Gündoğan, Yunus Akgün Kocaelispor Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumları

Trendyol Süper Lig'de bugün lider Galatasaray, 14. sırada yer alan Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar tarafından açıklanan kamp kadrosunda İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün yer almadı. Taraftarlar tarafından İlkay Gündoğan, Yunus Akgün Kocaelispor - Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevpaları araştırılıyor.

İLKAY GÜNDOĞAN KOCAELİSPOR - GALATASARAY MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

İlkay Gündoğan geçirdiği sakatlıktan dolayı Kocaelispor - Galatasaray maçında oynamayacak. Yıldız futbolcu sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası kapsamında oynadığı Bodo/Glimt maçının antrenmanlarında sakatlanmıştı. İlkay Gündoğan'ın tedavisi henüz sona ermediği için Kocaelispor deplasmanında forma giyemeyecek.

YUNUS AKGÜN KOCAELİSPOR - GALATASARAY MAÇINDA NEDEN YOK OYNAMIYOR?

Yunus Akgün kasık fıtığı ameliyatı geçirdiği için Kocaelispor - Galatasaray maçında oynamayacak. Yıldız futbolcu geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçında sakatlık yaşadığı için oyundan çıkmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda Yunus Akgün'de kasık fıtığı tespit edildi.

İLKAY GÜNDOĞAN NE ZAMAN DÖNECEK, SAKATLIK DURUMU?

İlkay Gündoğan'ın milli ara sonrasında oynanacak olan Galatasaray - Gençlerbirliği maçıyla birlikte tekrardan ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce geçtiğimiz günlerde oynanan Ajax maçı öncesi yaptığı açıklamada "İlkay 'ın Tedavisi gayet iyi gidiyor. Saha çalışmalarına başladı. bu maç riske edebileceğimiz seviyede değil. Onun tedavisine devam edeceğiz. En geç milli arayla bizimle olacak" ifadelerini kullanmıştı.

YUNUS AKGÜN NE ZAMAN DÖNECEK, SAKATLIK DURUMU?

Yunus Akgün'ün ameliyatının başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği duyuruldu. Yapılan ameliyatın ardından Yunus Akgün'ün 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Yıldız futoblcunun geri dönüş tarihiyle ilgili bir açıklama ise bulunmuyor.