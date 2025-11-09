Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İlkay Gündoğan, Yunus Akgün Kocaelispor Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumları

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası kapsamında Galatasaray, Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan sakatlık durumu gündem oldu. Taraftarlar tarafından İlkay Gündoğan, Yunus Akgün Kocaelispor - Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İlkay Gündoğan, Yunus Akgün Kocaelispor Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2025
saat ikonu 13:10
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
saat ikonu 13:10

Trendyol Süper Lig'de bugün lider , 14. sırada yer alan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar tarafından açıklanan kamp kadrosunda ve yer almadı. Taraftarlar tarafından İlkay Gündoğan, Yunus Akgün Kocaelispor - Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevpaları araştırılıyor.

İlkay Gündoğan, Yunus Akgün Kocaelispor Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumları

İLKAY GÜNDOĞAN KOCAELİSPOR - GALATASARAY MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

İlkay Gündoğan geçirdiği sakatlıktan dolayı Kocaelispor - Galatasaray maçında oynamayacak. Yıldız futbolcu sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası kapsamında oynadığı Bodo/Glimt maçının antrenmanlarında sakatlanmıştı. İlkay Gündoğan'ın tedavisi henüz sona ermediği için Kocaelispor deplasmanında forma giyemeyecek.

İlkay Gündoğan, Yunus Akgün Kocaelispor Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumları

YUNUS AKGÜN KOCAELİSPOR - GALATASARAY MAÇINDA NEDEN YOK OYNAMIYOR?

Yunus Akgün kasık fıtığı ameliyatı geçirdiği için Kocaelispor - Galatasaray maçında oynamayacak. Yıldız futbolcu geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçında yaşadığı için oyundan çıkmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda Yunus Akgün'de kasık fıtığı tespit edildi.

İlkay Gündoğan, Yunus Akgün Kocaelispor Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumları

İLKAY GÜNDOĞAN NE ZAMAN DÖNECEK, SAKATLIK DURUMU?

İlkay Gündoğan'ın milli ara sonrasında oynanacak olan Galatasaray - Gençlerbirliği maçıyla birlikte tekrardan ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce geçtiğimiz günlerde oynanan Ajax maçı öncesi yaptığı açıklamada "İlkay 'ın Tedavisi gayet iyi gidiyor. Saha çalışmalarına başladı. bu maç riske edebileceğimiz seviyede değil. Onun tedavisine devam edeceğiz. En geç milli arayla bizimle olacak" ifadelerini kullanmıştı.

İlkay Gündoğan, Yunus Akgün Kocaelispor Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumları

YUNUS AKGÜN NE ZAMAN DÖNECEK, SAKATLIK DURUMU?

Yunus Akgün'ün ameliyatının başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği duyuruldu. Yapılan ameliyatın ardından Yunus Akgün'ün 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Yıldız futoblcunun geri dönüş tarihiyle ilgili bir açıklama ise bulunmuyor.

ETİKETLER
#ilkay gündoğan
#galatasaray
#kocaelispor
#sakatlık
#yunus akgün
#Trendyl Süper Lig
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.