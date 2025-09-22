İndirimli sinema biletleri ne kadar, ne zaman 2025? Sinema Festivali'nin tarihi ve geçerli olduğu yerler

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in sosyal medya hesabından Sinema Festivali düzenleneceğini açıkladı. Festival kapsamında iki gün boyunca 80 şehir 250 lokasyon ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmlerin biletlerinin indirimli olarak satılacağı duyuruldu.

Yapılan duyurunun ardından vatandaşlar indirimli sinema biletleri ne kadar olduğunu ve Sinema Festivali'nin ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı.

SİNEMA FESTİVALİ NE ZAMAN 2025?

Güven tarafından yapılan açıklamaya göre Sinema Festivali 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İNDİRİMLİ SİNEMA BİLETLERİ NE KADAR?

Sinema Festivali kapsamında 27-28 Eylül tarihlerinde 1500 sinema salonunda biletler 80 TL'den satışa sunulacak. Tüm filmlere vatandaşlar indirimli olarak bilet satın alacaklar. Güven tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

""Sinema Festivali Başlıyor

27-28 Eylül 2025 tarihlerinde, iki gün boyunca 80 şehir 250 lokasyon ve yaklaşık 1.500 salonda tüm filmler sadece 80 TL

Filmler en güzel beyaz perdede izlenir."

https://x.com/birolguven/status/1969798410552451360

SİNEMA FESTİVALİNE KATILACAK SALONLAR HANGİLERİ?

Henüz Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından Sinema Festivali'ne katılacak olan salonlar açıklanmadı. Önümüzdeki günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından festivale katılacak ve indirimli biletlerin satılacağı sinema salonlarının duyurulması bekleniyor.