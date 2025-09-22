Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İndirimli sinema biletleri ne kadar, ne zaman 2025? Sinema Festivali'nin tarihi ve geçerli olduğu yerler

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye genelinde Sinema Festivali düzenleyeceğini duyurdu. Festival kapsamında Türkiye'de 1500'ü aşkın sinema salonunda iki gün boyunca biletler 80 TL'ye satılacak. Vatandaşlar tarafından indirimli sinema biletleri ne kadar, ne zaman olduğu merak ediliyor. Sinema Festivali bu hafta gerçekleştirilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İndirimli sinema biletleri ne kadar, ne zaman 2025? Sinema Festivali'nin tarihi ve geçerli olduğu yerler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 13:57
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 13:57

Sinema Genel Müdürü 'in sosyal medya hesabından Sinema Festivali düzenleneceğini açıkladı. Festival kapsamında iki gün boyunca 80 şehir 250 lokasyon ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmlerin biletlerinin indirimli olarak satılacağı duyuruldu.

Yapılan duyurunun ardından vatandaşlar indirimli sinema biletleri ne kadar olduğunu ve Sinema Festivali'nin ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı.

İndirimli sinema biletleri ne kadar, ne zaman 2025? Sinema Festivali'nin tarihi ve geçerli olduğu yerler

SİNEMA FESTİVALİ NE ZAMAN 2025?

Güven tarafından yapılan açıklamaya göre Sinema Festivali 27-28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İNDİRİMLİ SİNEMA BİLETLERİ NE KADAR?

Sinema Festivali kapsamında 27-28 Eylül tarihlerinde 1500 sinema salonunda biletler 80 TL'den satışa sunulacak. Tüm filmlere vatandaşlar indirimli olarak bilet satın alacaklar. Güven tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

""Sinema Festivali Başlıyor

27-28 Eylül 2025 tarihlerinde, iki gün boyunca 80 şehir 250 lokasyon ve yaklaşık 1.500 salonda tüm filmler sadece 80 TL

Filmler en güzel beyaz perdede izlenir."

https://x.com/birolguven/status/1969798410552451360

İndirimli sinema biletleri ne kadar, ne zaman 2025? Sinema Festivali'nin tarihi ve geçerli olduğu yerler

SİNEMA FESTİVALİNE KATILACAK SALONLAR HANGİLERİ?

Henüz Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından Sinema Festivali'ne katılacak olan salonlar açıklanmadı. Önümüzdeki günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından festivale katılacak ve indirimli biletlerin satılacağı sinema salonlarının duyurulması bekleniyor.

ETİKETLER
#2025
#kültür ve turizm bakanlığı
#film
#birol güven
#Sinema Festivali
#İniderimli Bilet
#80 Tl
#27 Eylül
#28 Eylül
#Sinema Festivali
#İndirimli Bilet
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.