İnternete kısıtlama mı geldi? Google ve YouTube açılmıyor

Bugün sabah saatlerinden itibaren Google, YouTube, Gmail, Google Haritalar ve Gemini'ye erişim problemleri yaşanıyor. Yaşanan sorundan dolayı internete kısıtlama mı geldi sorusu gündeme geldi.

İNTERNETE KISITLAMA MI GELDİ?

Yetkililer tarafından internete kısıtlama yapıldığında dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşandığını açıkladı.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin Google'dan kesintinin sebebiyle ilgili teknik rapor talep ettiği belirtildi. Süreci yakından takip ettiklerini ifade eden Sayan, "Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

https://x.com/ofatihsayan/status/1963508090063528158

YouTube, Google ve diğer platformlarda yaşanan problemin teknik bir arızdan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Sadece Google servislerinde yaşanan erişim sorunlarının kısa süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.

Platformların hatalarını raporlayan Downdetector'a göre Google'ın 24 saatlik raporu şöyle: