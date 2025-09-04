Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İnternete kısıtlama mı geldi? Google ve YouTube açılmıyor

Google ve YouTube'da 4 Eylül 2025 Perşembe günü erişim problemleri yaşanıyor. Vatandaşlar tarafından yaşanan erişim problemlerinden dolayı internete kısıtlama mı geldi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İnternete kısıtlama mı geldi? Google ve YouTube açılmıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 11:18

Bugün sabah saatlerinden itibaren Google, YouTube, Gmail, Google Haritalar ve Gemini'ye erişim problemleri yaşanıyor. Yaşanan sorundan dolayı internete kısıtlama mı geldi sorusu gündeme geldi.

İnternete kısıtlama mı geldi? Google ve YouTube açılmıyor

İNTERNETE KISITLAMA MI GELDİ?

Yetkililer tarafından internete kısıtlama yapıldığında dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşandığını açıkladı.

İnternete kısıtlama mı geldi? Google ve YouTube açılmıyor

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin Google'dan kesintinin sebebiyle ilgili teknik rapor talep ettiği belirtildi. Süreci yakından takip ettiklerini ifade eden Sayan, "Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

https://x.com/ofatihsayan/status/1963508090063528158

YouTube, Google ve diğer platformlarda yaşanan problemin teknik bir arızdan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Sadece Google servislerinde yaşanan erişim sorunlarının kısa süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.

Platformların hatalarını raporlayan Downdetector'a göre Google'ın 24 saatlik raporu şöyle:

İnternete kısıtlama mı geldi? Google ve YouTube açılmıyor
ETİKETLER
#Teknoloji
#Google Outage
#Youtube Outage
#Internet Kesintisi
#Türkiye Altyapı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.