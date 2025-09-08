İnternette problem mi var? Sosyal medyalar çöktü mü 8 Eylül?

Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformları Instagram, X, TikTok, YouTube, WhatsApp ve Facebook'ta erişim problemleri meydana geldi. Yaşanan erişim problemlerinden dolayı kullanıcılar mesajlarının gitmediği, gönderi paylaşılamadığı ve sayfayı yenileyemediklerini bildiriyor.

Yaşanan erişim sorunlarının ardından kullanıcılar sosyal medyalar çöktü mü, internette problem mi var sorularını araştırmaya başladı.

İNTERNETTE PROBLEM Mİ VAR 8 EYLÜL?

7 Eylül 2025 Pazar günü akşam saatlerinde başlayan erişim problemi sadece sosyal medya platformları ile kısıtlı durumda. Sosyal medya platformları haricinde internete bağlanmak konusunda herhangi bir problem bulunmuyor. Yaşanan sorunla ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SOSYAL MEDYALAR ÇÖKTÜ MÜ 8 EYLÜL?

Sosyal medya platformlarında yaşanan problem 8 Eylül 2025 Pazartesi günü devam ediyor. Problemin neden kaynaklandığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Platformların hata raporlarını raporlayan Downdetector'a göre TikTok'ta yaşanan erişim problemi çözüldü. X, Facebook ve WhatsApp'ta yaşanan problemler ise kısmi olarak devam ediyor. Instagram ve YouTube platformlarında ise en yüksek hata düzeyi olan kırmızı kod verilmiş durumda. Platformların hata raporları şöyle:

Instagram

X (Eski adıyla Twitter)

YouTube

TikTok

Facebook

WhatsApp