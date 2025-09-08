Menü Kapat
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İnternette problem mi var? Sosyal medyalar çöktü mü 8 Eylül?

Popüler sosyal medya platformlarından olan Instagram, X, TikTok, YouTube, WhatsApp ve Facebook'ta 7 Eylül 2025 Pazar günü akşam saatlerinden itibaren erişim problemleri yaşanıyor. Yaşanan erişim probleminin ardından internette problem mi var, sosyal medyalar çöktü mü soruları gündeme geldi.

İnternette problem mi var? Sosyal medyalar çöktü mü 8 Eylül?
08.09.2025
08.09.2025
'de en çok kullanılan sosyal medya platformları Instagram, X, , YouTube, ve Facebook'ta erişim problemleri meydana geldi. Yaşanan erişim problemlerinden dolayı kullanıcılar mesajlarının gitmediği, gönderi paylaşılamadığı ve sayfayı yenileyemediklerini bildiriyor.

Yaşanan erişim sorunlarının ardından kullanıcılar sosyal medyalar çöktü mü, internette problem mi var sorularını araştırmaya başladı.

İnternette problem mi var? Sosyal medyalar çöktü mü 8 Eylül?

İNTERNETTE PROBLEM Mİ VAR 8 EYLÜL?

7 Eylül 2025 Pazar günü akşam saatlerinde başlayan erişim problemi sadece sosyal medya platformları ile kısıtlı durumda. Sosyal medya platformları haricinde internete bağlanmak konusunda herhangi bir problem bulunmuyor. Yaşanan sorunla ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İnternette problem mi var? Sosyal medyalar çöktü mü 8 Eylül?

SOSYAL MEDYALAR ÇÖKTÜ MÜ 8 EYLÜL?

Sosyal medya platformlarında yaşanan problem 8 Eylül 2025 Pazartesi günü devam ediyor. Problemin neden kaynaklandığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Platformların hata raporlarını raporlayan Downdetector'a göre TikTok'ta yaşanan erişim problemi çözüldü. X, Facebook ve WhatsApp'ta yaşanan problemler ise kısmi olarak devam ediyor. Instagram ve YouTube platformlarında ise en yüksek hata düzeyi olan kırmızı kod verilmiş durumda. Platformların hata raporları şöyle:

Instagram

İnternette problem mi var? Sosyal medyalar çöktü mü 8 Eylül?

X (Eski adıyla Twitter)

İnternette problem mi var? Sosyal medyalar çöktü mü 8 Eylül?

YouTube

İnternette problem mi var? Sosyal medyalar çöktü mü 8 Eylül?

TikTok

İnternette problem mi var? Sosyal medyalar çöktü mü 8 Eylül?

Facebook

İnternette problem mi var? Sosyal medyalar çöktü mü 8 Eylül?

WhatsApp

İnternette problem mi var? Sosyal medyalar çöktü mü 8 Eylül?

