İnternette sıkıntı mı var, çöktü mü? 20 Ekim internette sorun mu var?

Bugün (20 Ekim 2025 Pazartesi) sabah saat 10.00 sıralarında birçok platformda aynı anda erişim problemleri meydana geldi. Yaşanan erişim problemleri nedeniyle vatandaşlar Canva, Amazon, Snapchat, Epic Games ve Zoom gibi birçok platforma erişim sağlayamıyor. Devam eden erişim problemlerinin ardından vatandaşlar tarafından internette sıkıntı mı var, çöktü mü sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

İNTERNETTE SIKINTI MI VAR 20 EKİM?

20 Ekim 2025 Pazartesi günü yaşanan problemlerin Amazon'un sunucu hizmeti servisi olan "Amazon Web Services (AWS)" altyapısında meydana gelen teknik bir problemden dolayı kaynaklandığı belirtiliyor. Yaşanan teknik sorun nedeniyle sadece Türkiye'de değil birçok ülkede AWS hizmetini kullanan platformlara erişim sağlamada sorunlar yaşanıyor. Konuyla ilgili Amazon tarafından ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İNTERNETTE SORUN MU VAR 20 EKİM?

İnternette Snapchat, Canva, Amazon, Epic Games ve Zoom gibi birçok platforma AWS'de yaşanan teknik problemlerden dolayı erişim sağlanamıyor. Yaşanan problemlerin kısa süre içerisinde çözülmesi ve tekrardan platformlara erişim sağlanması bekleniyor. Yaşanan teknik problemin büyümesi durumunda AWS sistemini kullanan diğer platformlarda da erişim problemi yaşanma ihtimali bulunuyor. Platformların hata durumlarını kayıt altına alan Downdetector'un paylaştığı veriler ise şöyle:

İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ 20 EKİM?

AWS sunucularında yaşanan problemden dolayı internette birçok platformda ve sitede erişim problemleri meydana geldi. AWS hizmetini kullanmayan platformlar ve internet sitelerine ise sorunsuz bir şekilde erişim sağlanabiliyor. Konuyla ilgili Amazon tarafından resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.