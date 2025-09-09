Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

iPhone 17 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar? Apple etkinliğine saatler kaldı

Teknoloji devi Apple bugün saat 20.00'de ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki merkezinde bir etkinlik gerçekleştirecek. Etkinlikte yeni akıllı telefon serisi iPhone 17'leri tanıtacak. Apple etkinliğinin saatinin yakınlaşmasıyla birlikte iPhone 17 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatının ne kadar olacağı gündem oldu.

iPhone 17 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar? Apple etkinliğine saatler kaldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 14:03
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 14:03

her yıl olduğu gibi bu yılda büyük bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. "Awe-Dropping" adlı etkinlikte firma , iPhone 17 Pro, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 gibi yeni ürünlerini tanıtacak.

tutkunları tarafından heyecanla beklenen etkinlik bugün saat 20.00'de başlayacak. Etkinliğin başlamasına saatler kala vatandaşlar tarafından iPhone 17 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

iPhone 17 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar? Apple etkinliğine saatler kaldı

İPHONE 17 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Apple genel olarak yeni çıkardığı telefonları lansmandan 2-3 gün sonra satışa çıkartıyor. Bu kapsamda Apple'ın Türkiye dahil birçok ülkede 12 Eylül 2025 Cuma günü iPhone 17'leri ön siparişe açması bekleniyor.

19 Eylül 2025 Cuma günü ise telefonların resmi olarak mağazalarda ve diğer yetkili satıcılarda satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

iPhone 17 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar? Apple etkinliğine saatler kaldı

İPHONE 17 FİYATI NE KADAR?

Apple etkinliği henüz gerçekleşmediği için telefonun ne kadardan satışa çıkacağı bilinmiyor. Ancak analistlere göre Apple bu yıl ortalama telefon fiyatlarında 50 dolarlık bir artış yapacak.

Bu kapsamda firmanın en düşük modeli olan iPhone 17'nın 799 dolardan, en yüksek modeli iPhone 17 Pro Max'in ise 1.249 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor.

iPhone Air modelinin 899 dolar, iPhone 17 Pro'nun ise 1050 dolar olacağı tahmin ediliyor. Apple etkinliğinin ardından iPhone 17'lerin fiyatı netlik kazanacak.

#Teknoloji
#apple
#iphone 17
#elektronik
#Iphone 17 Pro
#Apple Watch Series 11
#Apple Watch Ultra 3
#Aktüel
