Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

İŞKUR gençlik programı başladı mı? İŞKUR başvurular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İŞKUR Gençlik Projesi kontenjanlarının 100 binden 150 bine yükseltileceğini açıklamıştı. Ayrıntılar ve başvuru bilgileri öğrenciler tarafından merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İŞKUR gençlik programı başladı mı? İŞKUR başvurular
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2025
saat ikonu 18:40
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
saat ikonu 18:40

İŞKUR Programı başvuru zamanları gündemde öne çıkıyor.

Bu program kapsamında haftada en az 1, en fazla ise 3 gün çalışma imkânı bulan öğrenciler, günlük 1083 lira cep desteği alıyor ve genel sağlık sigortası ile iş kazası/meslek hastalığı sigortaları İŞKUR tarafından temin ediliyor.

İŞKUR gençlik programı başladı mı? İŞKUR başvurular

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İŞKUR Gençlik Programı’na katılım süreci, yeni eğitim öğretim yılında İŞKUR ve Çalışma ile Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından ilan edilecek.

İŞKUR Gençlik Programının, üniversite kayıt işlemlerinin de tamamlanmasıyla birlikte Ekim ayında başlaması bekleniyor.

İŞKUR gençlik programı başladı mı? İŞKUR başvurular

Gençler, İŞKUR Gençlik Platformu ya da İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden programa katılım sağlayabilecek.

İŞKUR Gençlik Programı’na aile geliri 3 asgari ücretin altında olan öğrenciler başvuruda bulunabilecek.

Öğrenciler, başvurularını belirlenen tarihler arasında https://genclik.iskur.gov.tr/ ve https://www.iskur.gov.tr/ adreslerinde yer alan bağlantılar aracılığıyla e-şube üzerinden yapabilecekler.

Sıkça Sorulan Sorular

İŞKUR Gençlik Programı’na kimler başvurabilir?
Aile geliri 3 asgari ücretin altında olan, üniversite veya lise düzeyinde eğitim gören öğrenciler programa başvuru yapabiliyor.
ETİKETLER
#vergi
#gençlik
#ağız kokusu
#Emekli Aylıkları
#İşkur Gençlik Programı
#İş Bulma
#Öğrenci Destekleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.