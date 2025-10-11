İŞKUR gençlik programı başladı mı? İŞKUR başvurular

İŞKUR Gençlik Programı başvuru zamanları gündemde öne çıkıyor.

Bu program kapsamında haftada en az 1, en fazla ise 3 gün çalışma imkânı bulan öğrenciler, günlük 1083 lira cep desteği alıyor ve genel sağlık sigortası ile iş kazası/meslek hastalığı sigortaları İŞKUR tarafından temin ediliyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İŞKUR Gençlik Programı’na katılım süreci, yeni eğitim öğretim yılında İŞKUR ve Çalışma ile Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından ilan edilecek.

İŞKUR Gençlik Programının, üniversite kayıt işlemlerinin de tamamlanmasıyla birlikte Ekim ayında başlaması bekleniyor.

Gençler, İŞKUR Gençlik Platformu ya da İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden programa katılım sağlayabilecek.

İŞKUR Gençlik Programı’na aile geliri 3 asgari ücretin altında olan öğrenciler başvuruda bulunabilecek.

Öğrenciler, başvurularını belirlenen tarihler arasında https://genclik.iskur.gov.tr/ ve https://www.iskur.gov.tr/ adreslerinde yer alan bağlantılar aracılığıyla e-şube üzerinden yapabilecekler.