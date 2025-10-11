Menü Kapat
Uğurcan Çakır sakat mı? Uğurcan Bulgaristan Türkiye maçında oynayacak mı?

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası sürecinde elemelerde bugün 3. karşılaşmasına çıkarken, elinde sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır’ın son durumu araştırma odağı oldu.

Uğurcan Çakır sakat mı? Uğurcan Bulgaristan Türkiye maçında oynayacak mı?
A Millî Takımımız, 2026 E Grubu üçüncü müsabakasında bu akşam deplasmanda ile kozlarını paylaşacak.

Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 21.45’te başlayacak ve TV8 ile Exxen platformundan canlı olarak yayımlanacak.

A Milli Takımı’nın file bekçilerinden ’ın durumu ise ilgiyle takip ediliyor.

Uğurcan Çakır sakat mı? Uğurcan Bulgaristan Türkiye maçında oynayacak mı?

UĞURCAN BULGARİSTAN MAÇINDA FORMA GİYECEK Mİ?

Uğurcan, maçın gerçekleştirileceği Vasil Levski Ulusal Stadyumu'ndaki basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli takımın ilk iki antrenmanına katılamayan Uğurcan, mücadeleye hazır olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bileğimde son maçlarda biraz ağrı hissetmiştim, hocam sağ olsun iki gün izin verdi, dinlenme fırsatı buldum. Takımımda maçlar yoğundu bildiğiniz gibi, şu an kendimi fiziksel ve mental olarak iyi hissediyorum. Hocam görev verirse elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum."

