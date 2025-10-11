MSB'den tüm terör örgütlerine gözdağı: Koşulsuz silahları bırakın

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, başta PKK/YPG olmak üzere terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesi gerektiğini söyledi. Bakan Güler, terör örgütlerine asla müsaade edilmeyeceğinin altını çizdi.

BAKAN GÜLER'DEN GÖZDAĞI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "PKK ve iltisaklı tüm gruplar alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir." ifadelerini kullandı.

