MSB'den tüm terör örgütlerine gözdağı: Koşulsuz silahları bırakın

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, başta PKK/YPG olmak üzere terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesi gerektiğini söyledi. Bakan Güler, terör örgütlerine asla müsaade edilmeyeceğinin altını çizdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "PKK ve iltisaklı tüm gruplar alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberinin detayları geliyor...