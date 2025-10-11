Abdullah Alp Üstün kimdir Don Vito yakalandı mı?

İçişleri Bakanlığı'nın küresel çapta yürüttüğü kararlı operasyonlar sonucunda, uluslararası uyuşturucu trafiğinin önemli isimlerinden biri olarak gösterilen ve Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan Don Vito lakaplı Abdullah Alp Üstün, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ele geçirildi.

CHROOKE adlı suç yapılanmasının lideri olduğu ileri sürülen Üstün, beraberindeki örgüt mensubu Hasan Lala ile birlikte bu sabah erken saatlerde Türkiye’ye getirildi.

ABDULLAH ALP ÜSTÜN KİMDİR?

Abdullah Alp Üstün, 1979 Kastamonu doğumludur.

Uluslararası ölçekte faaliyet yürüten bir uyuşturucu ve organize suç yapılanmasının başındaki isim olduğu iddiasıyla tanınan Üstün, uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlamalarıyla gündemde yer almıştır.

Üstün'ün, özellikle Hollandalı uyuşturucu baronu "Tombul Jos" lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers gibi Avrupa’nın en büyük uyuşturucu baronlarından bazılarının arkasındaki beyin olduğu iddiaları da soruşturma dosyalarına girmiştir.