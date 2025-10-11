Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Abdullah Alp Üstün kimdir Don Vito yakalandı mı?

Kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan Don Vito lakaplı uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün hakkındaki ayrıntılar, yakalanmasının ardından ilgi odağı oldu.

Abdullah Alp Üstün kimdir Don Vito yakalandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2025
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
saat ikonu 16:43

İçişleri Bakanlığı'nın küresel çapta yürüttüğü kararlı operasyonlar sonucunda, uluslararası uyuşturucu trafiğinin önemli isimlerinden biri olarak gösterilen ve Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan Don Vito lakaplı Abdullah Alp Üstün, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ele geçirildi.

CHROOKE adlı suç yapılanmasının lideri olduğu ileri sürülen Üstün, beraberindeki örgüt mensubu Hasan Lala ile birlikte bu sabah erken saatlerde Türkiye’ye getirildi.

Abdullah Alp Üstün kimdir Don Vito yakalandı mı?

ABDULLAH ALP ÜSTÜN KİMDİR?

Abdullah Alp Üstün, 1979 Kastamonu doğumludur.

Uluslararası ölçekte faaliyet yürüten bir uyuşturucu ve yapılanmasının başındaki isim olduğu iddiasıyla tanınan Üstün, uyuşturucu ticareti ve suçlamalarıyla gündemde yer almıştır.

Üstün'ün, özellikle Hollandalı uyuşturucu baronu "Tombul Jos" lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers gibi Avrupa’nın en büyük uyuşturucu baronlarından bazılarının arkasındaki beyin olduğu iddiaları da soruşturma dosyalarına girmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

Don Vito lakaplı Abdullah Alp Üstün nerede yakalandı?
Interpol tarafından Kırmızı Bülten’le aranan Abdullah Alp Üstün, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapılan uluslararası bir operasyonla yakalandı.
