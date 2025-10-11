Düzceli eczacılar başkanlarını seçiyor

Türk Eczacıları Birliği 57. Bölge Düzce Eczacı Odası seçimli mali kongresi Düzce belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşti. Geniş katılımla yapılan kongrede açılış konuşmasını yapar Ecz. Yalçın Bakır, "2021’de Sakarya İl Temsilciliği görevindeyken Düzce’de bu odayı hayal etmiştik. Düzce’ye bunu kazandırmak için büyük çaba sarf ettik, mutluyuz" dedi.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek eczacılık mesleğinin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren sağlık hizmetlerinde etkin bir şekilde rol aldığını söyledi. Türkiye’nin 57. odası olan Düzce Eczacı Odası genel kuruluna katılan Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, bu bölgedeki dostluğu gördüğünü ve çok hoşuma gittiğini ifade ederek genel kurulun hayırlı olmasını diledi. Hafta sonu yapılacak olan oylamada Yalçın Bakır ve yönetimi tek aday olarak gösterildi.