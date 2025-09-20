İŞKUR Gençlik Programı başvurusu başladı mı ne zaman? Üniversite öğrencilerine ek gelir fırsatı

İŞKUR Gençlik Projesi müracaatı ile 2025-2026 eğitim öğretim senesinde de hem okulunu sürdürmek hem de çalışmak isteyen öğrenciler tarafından bekleniyor.

İŞKUR Gençlik Projesi, ayda 5 gün katılana 5 bin 415 TL, 14 gün katılana 15 bin 162 TL destek fırsatı sağlayacak.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NE ZAMAN?

İŞKUR Gençlik Projesi’ne başvuru dönemi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan aracılığıyla açıklanacak.

İŞKUR Gençlik Projesinin, üniversite kayıt işlemlerinin da bitmesiyle beraber Ekim ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KOŞULLARI NELER?

Her üniversitenin kendi öğrencileri haftalık en fazla olarak 3 gün çalışabilecek.

Öğrencilerin programa ayda 5 gün iştirak etmeleri durumunda yaklaşık 5 bin 415 TL, 14 gün çalışmalarında ise yaklaşık 15 bin 162 TL gelir desteği sağlanacak.

İŞKUR Gençlik Projesi’ne hane kazancı 3 asgari ücretin altında olan öğrenciler müracaat yapabilecek.