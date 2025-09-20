Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

İŞKUR Gençlik Programı başvurusu başladı mı ne zaman? Üniversite öğrencilerine ek gelir fırsatı

Gençlerin merak ettiği İŞKUR Gençlik Programı'na ilişkin başvuru tarihleri ve başvuru süreci araştırılmaya devam ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İŞKUR Gençlik Programı başvurusu başladı mı ne zaman? Üniversite öğrencilerine ek gelir fırsatı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 20:51
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 20:51

Gençlik Projesi müracaatı ile 2025-2026 eğitim öğretim senesinde de hem okulunu sürdürmek hem de çalışmak isteyen öğrenciler tarafından bekleniyor.

İŞKUR Gençlik Projesi, ayda 5 gün katılana 5 bin 415 TL, 14 gün katılana 15 bin 162 TL fırsatı sağlayacak.

İŞKUR Gençlik Programı başvurusu başladı mı ne zaman? Üniversite öğrencilerine ek gelir fırsatı

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NE ZAMAN?

İŞKUR Gençlik Projesi’ne başvuru dönemi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan aracılığıyla açıklanacak.

İŞKUR Gençlik Projesinin, kayıt işlemlerinin da bitmesiyle beraber Ekim ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

İŞKUR Gençlik Programı başvurusu başladı mı ne zaman? Üniversite öğrencilerine ek gelir fırsatı

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KOŞULLARI NELER?

Her üniversitenin kendi öğrencileri haftalık en fazla olarak 3 gün çalışabilecek.

Öğrencilerin programa ayda 5 gün iştirak etmeleri durumunda yaklaşık 5 bin 415 TL, 14 gün çalışmalarında ise yaklaşık 15 bin 162 TL gelir desteği sağlanacak.

İŞKUR Gençlik Projesi’ne hane kazancı 3 asgari ücretin altında olan öğrenciler müracaat yapabilecek.

Sıkça Sorulan Sorular

İŞKUR Gençlik Programı’na kimler başvurabilecek?
Hane geliri 3 asgari ücretin altında olan üniversite öğrencileri başvurabilecek.
ETİKETLER
#üniversite
#destek
#işkur
#Okul Kantin
#Gençlikprojesi
#Öğrenciçalışma
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.