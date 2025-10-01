Menü Kapat
TGRT Haber
17°
 Erdem Avsar

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 sürekli işçi alımı duyurusu! Başvuru tarihleri ve şartlar

Sağlık Bakanlığı 2. aşama personel alımı kapsamında İŞKUR üzerinden yapılacak 2 bin 753 işçi alımına dair incelemeler devam ediyor. Lisans, Önlisans ve Lise mezunları arasından ise 15 bin 247 personel alımı ÖSYM aracılığıyla alınmaya başladı.

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 sürekli işçi alımı duyurusu! Başvuru tarihleri ve şartlar
Haber Merkezi
01.10.2025
18:37
01.10.2025
18:37

2 bin 753 işçi alımına ilişkin sorgulamalar sürüyor.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 15 bin 247 personel alımının başlamasının ardından gözler İŞKUR üzerinden yapılacak olan 2 bin 753 işçi alımına çevrildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu X platformundan yaptığı duyuruda özetle şu ifadelere yer verdi:

“15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni yapılacaktır.

Sürekli işçi alımı önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir.

Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum.”

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 sürekli işçi alımı duyurusu! Başvuru tarihleri ve şartlar

2 BİN 753 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanlığı İŞKUR 2 bin 753 işçi alımı başvuru ekranı henüz erişime açılmadı.

Başvuruların çok kısa sürede başlaması öngörülüyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Sürekli işçi alımının önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından duyurulacağını ifade etmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

Sağlık Bakanlığı personel alımında kaç kişi alınacak?
Toplamda 15 bin 247 personel ÖSYM aracılığıyla, 2 bin 753 işçi ise İŞKUR üzerinden alınacak.
ETİKETLER
#sağlık bakanlığı
#personel alımı
#iş ilanı
#işkur
#sağlık sektörü
#Sürekli İstihdam
#Aktüel
