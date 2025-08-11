İŞKUR TYP son gün ne zaman?  Kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Birçok ilde okullara temizlik görevlisi alımı başvuruları başladı.

Mili Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim dönemi öncesi okullarda temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi gibi pozisyonlarda görev yapacak adaylar için TYP başvuruları tamamlanacak.

Kastamonu ilçe TYP başvuruları 5 Ağustos'ta sona ererken, Ordu'da da başvurular gerçekleşti.

Sinop’ta Milli Eğitim kurumlarında üzere 480 kişilik Toplum Yararına Program (TYP) temizlik ve bakım gibi hizmetlerde görevlendirilmek hayata geçiriliyor.

Programa başvurular 7 ile 11 Ağustos 2025 tarihleri arasında alındı.

Sonraki etapta başvuru süreci tamamlanan illerde TYP kura çekimi yapılacak.

TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TYP kura çekimi sonuçları illere göre belirlenecek.

Sinop'ta TYP kura çekimi 19 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamalarını başvurularını yapan vatandaşların takip etmesi gerekecek.