Editor
Editor
 Erdem Avsar

İŞKUR TYP son gün ne zaman?  Kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR 2025 TYP personel alımı başvuruları, yeni eğitim öğretim dönemine kısa süre kala yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

11.08.2025
19:24
11.08.2025
19:24

Birçok ilde okullara alımı başvuruları başladı.

Mili Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim dönemi öncesi okullarda temizlik görevlisi ve gibi pozisyonlarda görev yapacak adaylar için başvuruları tamamlanacak.

Kastamonu ilçe TYP başvuruları 5 Ağustos'ta sona ererken, Ordu'da da başvurular gerçekleşti.

Sinop’ta Milli Eğitim kurumlarında üzere 480 kişilik Toplum Yararına Program (TYP) temizlik ve bakım gibi hizmetlerde görevlendirilmek hayata geçiriliyor.

Programa başvurular 7 ile 11 Ağustos 2025 tarihleri arasında alındı.

Sonraki etapta başvuru süreci tamamlanan illerde TYP yapılacak.

İŞKUR TYP son gün ne zaman?  Kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TYP kura çekimi sonuçları illere göre belirlenecek.

Sinop'ta TYP kura çekimi 19 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamalarını başvurularını yapan vatandaşların takip etmesi gerekecek.

Sıkça Sorulan Sorular

TYP kura sonuçları nasıl öğrenilir?
TYP kura sonuçları, başvuru yapılan il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden veya ilgili müdürlüklerin ilan panolarından öğrenilebilir. Ayrıca, İŞKUR'un online platformu üzerinden de sonuçlara erişmek mümkündür.
