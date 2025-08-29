İsmail Kartal Fenerbahçe teknik direktörü mü olacak? Fenerbahçe teknik direktör adayları

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmıştı. Sarı-lacivertliler bugün ise Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından İsmail Kartal Fenerbahçe teknik direktörü mü olacak sorusu gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe teknik direktör adayları merak ediliyor.

İSMAİL KARTAL FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLACAK?

Fenerbahçe'de yönetim kurulundaki bazı isimler Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a İsmail Kartal'ın tekrardan göreve getirilmesini istediğini iletti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Yönetim Kurulu'ndaki büyük çoğunluk yeni teknik direktörün birden fazla aday üzerinden yapılacak oylama ile seçilmesini önerdi.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI KİMLER?

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör adayları arasında İsmail Kartal'ın yanı sıra Volkan Demirel, Aykut Kocaman, Edin Terzic, Joachim Löw ve Abdullah Avcı gibi isimler öne çıkıyor.

Yönetimin yerli mi yoksa yabancı bir isim mi tercih edeceği ise henüz belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe yönetimi tarafından yeni teknik direktör ile ilgili açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.