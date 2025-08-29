Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İsmail Kartal Fenerbahçe teknik direktörü mü olacak? Fenerbahçe teknik direktör adayları

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından İsmail Kartal iddiaları tekrardan gündeme geldi. Taraftarlar tarafından İsmail Kartal Fenerbahçe teknik direktörü mü olacak sorusu araştırılmaya başlandı. Volkan Demirel, Aykut Kocaman, Edin Terzic gibi isimler de gündem oldu. Fenerbahçe teknik direktör adayları merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsmail Kartal Fenerbahçe teknik direktörü mü olacak? Fenerbahçe teknik direktör adayları
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 11:20

, geçtiğimiz sezon dünyaca ünlü Portekizli ile anlaşmıştı. Sarı-lacivertliler bugün ise Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe teknik direktörü mü olacak sorusu gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe teknik direktör adayları merak ediliyor.

İsmail Kartal Fenerbahçe teknik direktörü mü olacak? Fenerbahçe teknik direktör adayları

İSMAİL KARTAL FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLACAK?

Fenerbahçe'de yönetim kurulundaki bazı isimler Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a İsmail Kartal'ın tekrardan göreve getirilmesini istediğini iletti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Yönetim Kurulu'ndaki büyük çoğunluk yeni teknik direktörün birden fazla aday üzerinden yapılacak oylama ile seçilmesini önerdi.

İsmail Kartal Fenerbahçe teknik direktörü mü olacak? Fenerbahçe teknik direktör adayları

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI KİMLER?

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör adayları arasında İsmail Kartal'ın yanı sıra , , Edin Terzic, Joachim Löw ve Abdullah Avcı gibi isimler öne çıkıyor.

Yönetimin yerli mi yoksa yabancı bir isim mi tercih edeceği ise henüz belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe yönetimi tarafından yeni teknik direktör ile ilgili açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

ETİKETLER
#jose mourinho
#teknik direktör
#volkan demirel
#ismail kartal
#aykut kocaman
#Fenerbahçe
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.