Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

İspanya neden Filistin’e destek veriyor?

İspanya Filistin’e desteğini sürdürmeye devam ediyor. İspanya Bakanlar Kurulu, İsrail'e yönelik tam silah ambargosunu içeren Kraliyet kararnamesini onayladı. Kararname, tüm savunma ekipmanlarının yanı sıra çift kullanımlı ürün ve teknolojilerin İsrail’e ihracatını ve ithalatını yasaklıyor. İsrail’e yaptırımlarını artırarak devam eden İspanya’nın neden Filistin’i desteklediği konusu gündem olmaya da devam ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İspanya neden Filistin’e destek veriyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 21:41
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 21:41

hükümeti, ’e karşı tam silah ambargosu getiren kararnamenin onaylandığını duyurdu. Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlarla, İsrail’e karşı yaptırımların hukuki çerçevesi tamamlandı.

İSPANYA FİLİSTİN'İ NEDEN DESTEKLİYOR?

İspanya’da meselesine olan duyarlılık, yalnızca bugünkü siyasi atmosferle sınırlı değil. 1975’te General Francisco Franco’nun ölümünün ardından demokrasiye geçen İspanya’da hem sağ hem de sol partiler, Filistin konusuna farklı seviyelerde de olsa önem verdi. Sol eğilimli partiler Filistinlilerin haklarının korunmasını ve maruz kaldıkları haksızlıklara çözüm bulunmasını ön plana alırken, sağ partiler İsrail’e koşulsuz destek vermektense daha dengeli bir tutum izledi. Halkın Filistin’e duyduğu ilgi de siyasal iktidarlar üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu.

İspanya neden Filistin’e destek veriyor?

Filistin meselesi, İspanya’nın gündeminde uzun süredir kendine yer buldu. 1991 Madrid Barış Konferansı, 1995 Barcelona Süreci ve 2002’de Madrid’de gerçekleştirilen Filistin için dörtlü toplantısı, ülkenin Filistin meselesinde sürekli olarak inisiyatif almak istediğini gösterdi. İspanya çoğu zaman gücünün ötesinde bir rol üstlenmeye çalıştı fakat bu girişimler somut sonuçlar doğurmadı. Buna rağmen ülkede siyasal partilerin ve halkın ilgisi, Filistin’in her zaman özel bir gündem maddesi olmasını sağladı.

İspanya neden Filistin’e destek veriyor?

Bugünkü hükümet, İspanya tarihinde Filistin’e en açık desteği veren iktidar olarak öne çıkıyor. Avrupa’da Filistin devletini tanıyan ilk ülkelerden biri olan İspanya, bu adımıyla birlikte uluslararası alanda dikkat çekti. Daha önce 2014’te parlamentoya sunulan Filistin’in tanınmasına ilişkin öneri reddedilmişti. Ancak 7 Ekim sonrasında Gazze’de yaşanan gelişmeler, Filistin’e verilen desteğin resmi düzeyde yeniden gündeme alınmasını sağladı.

İspanya neden Filistin’e destek veriyor?

İSPANYA İSRAİL'İ Mİ DESTEKLİYOR, FİLİSTİN'İ Mİ DESTEKLİYOR?

İspanya hükümeti, İsrail’e yönelik eleştirilerini giderek sertleştirdi ve son olarak tam silah ambargosu kararı aldı. Bu karar kapsamında savunma ekipmanlarının yanı sıra çift kullanımlı ürün ve teknolojilerin de İsrail’e ihracatı ve ithalatı yasaklandı. Ayrıca İsrail ile bağlantılı askeri kullanım potansiyeli bulunan uçak yakıtlarının transit başvuruları reddedilecek. Bu yaptırımlar, İspanya’nın Filistin’e verdiği desteğin en somut adımlarından biri olarak dikkat çekti.

İspanya neden Filistin’e destek veriyor?

İspanya’nın İsrail ile ilişkilerinde tarihsel bir arka plan bulunuyor. 1492 Elhamra Fermanı ile Yahudiler ülkeden gönderilmiş, bu olay Yahudi tarihindeki dönüm noktalarından biri olmuştu. Yıllar sonra Franco sonrası dönemde ilişkiler normalleşmeye başladı ve 15. yüzyılda ülkeden çıkarılan Yahudilerin ailelerine vatandaşlık verilerek tarihsel bir jest yapıldı. Buna rağmen İspanya, güncel politikalarını bu tarihsel arka plan üzerinden değil, Filistin meselesinde ve adalet temelinde şekillendirdi.

İspanya neden Filistin’e destek veriyor?

İspanya’nın Filistin’e yaklaşımını etkileyen faktörlerden biri de ülkenin Arap dünyasına yakınlığı ve kültürel bağlarıdır. Mağrib bölgesi ile olan ilişkiler, İspanya toplumunun Araplara ve Müslümanlara diğer Avrupa ülkelerindeki kadar olumsuz bakmamasını sağladı. Göç ve güvenlik gibi konularda zaman zaman gerginlikler yaşansa da İspanya, Arap dünyası ile ilişkilerini kaçınılmaz bir gerçeklik olarak kabul etti. Bu etkileşim, Filistin meselesinde daha empatik bir duruşun gelişmesine katkıda bulundu.

ETİKETLER
#İsrail
#filistin
#filistin
#ispanya
#ispanya
#Dış Politika
#Filistin-İsrail Çatışması
#İnsan Hakları
#Silah Ambargosu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.