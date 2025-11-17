İspanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Ay Yıldızlılar son maçına çıkıyor

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşmaları kapsamında İspanya ile Sevilla'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın sonucunda A Milli Takım, İspanya'yı 7 farkla yenerse doğrudan 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak. Farklı senaryolarda ise A Milli Takım play-off yolundan ilerleyecek.

Vatandaşlar tarafından heyecanla beklenen İspanya - Tükiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor.

İSPANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçları kapsamında oynanacak olan İspanya - Türkiye maçı açıklanan bilgilere göre 18 Kasım 2025 salı günü saat 22.45'te oynanacak.

A Milli Takım, E Grubu'nda oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 12 puan toplayan Ay-Yıldızlılar sadece İspanya karşısında mağlubiyet aldı. A Milli Takım grup maçlarında 15 kere fileleri havalandırırken, kalesinde ise 10 gol gördü.

İspanya ise gruplarda oynadığı bütün karşılaşmaları galibiyet ile tamamladı. 15 puanla 1. sırada yer alan İspanya 19 kere fileleri havalandırırken, kendi kalesinde ise hiç gol görmedi.

İSPANYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya'nın Sevilla şehrinde bulunan Estadio de La Cartuja'da oynanacak olan İspanya - Türkiye maçı açıklanan bilgilere göre TV 8 ekranlarından şifresiz ve canlı bir şekilde yayınlanacak. Karşılaşmanın sonucunda 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçları tamamlanacak.