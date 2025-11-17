Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İspanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Ay Yıldızlılar son maçına çıkıyor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçları kapsamında A Milli Takım son maçına İspanya deplasmanında çıkıyor. Kritik karşılaşmanın ardından 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılacak olan takım kesinleşecek. Futbolseverler tarafından İspanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalın verdiği merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İspanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Ay Yıldızlılar son maçına çıkıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 17:36

, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşmaları kapsamında ile Sevilla'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın sonucunda A Milli Takım, İspanya'yı 7 farkla yenerse doğrudan 'na katılmaya hak kazanacak. Farklı senaryolarda ise A Milli Takım play-off yolundan ilerleyecek.

Vatandaşlar tarafından heyecanla beklenen İspanya - Tükiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor.

İspanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Ay Yıldızlılar son maçına çıkıyor

İSPANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçları kapsamında oynanacak olan İspanya - maçı açıklanan bilgilere göre 18 Kasım 2025 salı günü saat 22.45'te oynanacak.

A Milli Takım, E Grubu'nda oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 12 puan toplayan Ay-Yıldızlılar sadece İspanya karşısında mağlubiyet aldı. A Milli Takım grup maçlarında 15 kere fileleri havalandırırken, kalesinde ise 10 gol gördü.

İspanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Ay Yıldızlılar son maçına çıkıyor

İspanya ise gruplarda oynadığı bütün karşılaşmaları galibiyet ile tamamladı. 15 puanla 1. sırada yer alan İspanya 19 kere fileleri havalandırırken, kendi kalesinde ise hiç gol görmedi.

İspanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Ay Yıldızlılar son maçına çıkıyor

İSPANYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya'nın Sevilla şehrinde bulunan Estadio de La Cartuja'da oynanacak olan İspanya - Türkiye maçı açıklanan bilgilere göre TV 8 ekranlarından şifresiz ve canlı bir şekilde yayınlanacak. Karşılaşmanın sonucunda 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçları tamamlanacak.

ETİKETLER
#Türkiye
#a milli takım
#ispanya
#2026 dünya kupası
#Fifa Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
#Elemeler
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.