Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

İspanya Türkiye voleybol maçı canlı nereden izlenir? Türkiye voleybol maçına kısa süre kaldı

Bugünün programına göre İspanya Türkiye maçı oynanacak. Canlı olarak takip edilecek olan müsabakaya kısa süre kala Türkiye İspanya voleybol maçının hangi kanalda yayınlandığı araştırıldı. Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında milli takımımız sahaya çıkıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İspanya Türkiye voleybol maçı canlı nereden izlenir? Türkiye voleybol maçına kısa süre kaldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.08.2025
saat ikonu 13:21
|
GÜNCELLEME:
23.08.2025
saat ikonu 13:21

'nın ilk maçında - maçı oynanacak. Nefes kesen müsabaka bugün TSİ 15.30'da başlayacak. Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak olan maçının yayın bilgileri de duyuruldu. Türkiye voleybol maçını canlı olarak televizyon ekranlarından takip edecek olanlar için yayınlandığı kanal açıklandı.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Korat Chatchai Spor Salonu'nda bugün 15.30’da başlayacak olan Türkiye İspanya voleybol maçı için bekleyiş sürüyor. Voleybol maçı bugün 15.30’da başlarken ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı izlemek isteyenler TRT 1 kanalında takip edebilecek. Milli Takımımız kurada seri başı olarak direkt olarak E Grubu’nda yer alırken İspanya’dan sonra Bulgaristan ve Kanada ile son 16 turu için karşı karşıya gelecek.

İspanya Türkiye voleybol maçı canlı nereden izlenir? Türkiye voleybol maçına kısa süre kaldı

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Milli Takımımız Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında İspanya ile karşılaşıyor. Grup maçları sonrasında ilk iki sırada olan 16 takım üst tura geçerken son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşerek çeyrek finale kalmak için yarışacak. Çeyrek final sonrası yarı final, 3.lük ve final maçları gerçekleşecek. Bugün oynanacak olan voleybol maçı TRT 1 kanalında canlı olarak yayınlanıyor.

İspanya Türkiye voleybol maçı canlı nereden izlenir? Türkiye voleybol maçına kısa süre kaldı

MİLLİ TAKIM VOLEYBOL MAÇ TAKVİMİ 2025

Bugün

TSİ 15.30 Türkiye-İspanya

25 Ağustos Pazartesi

TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos Çarşamba

TSİ 12.00 Türkiye-Kanada

ETİKETLER
#Voleybol
#Türkiye
#trt 1
#ispanya
#milli takım
#dünya şampiyonası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.