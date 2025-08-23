İspanya Türkiye voleybol maçı canlı nereden izlenir? Türkiye voleybol maçına kısa süre kaldı

Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında Türkiye - İspanya maçı oynanacak. Nefes kesen müsabaka bugün TSİ 15.30'da başlayacak. Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak olan voleybol maçının yayın bilgileri de duyuruldu. Türkiye voleybol maçını canlı olarak televizyon ekranlarından takip edecek olanlar için yayınlandığı kanal açıklandı.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Korat Chatchai Spor Salonu'nda bugün 15.30’da başlayacak olan Türkiye İspanya voleybol maçı için bekleyiş sürüyor. Voleybol maçı bugün 15.30’da başlarken TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı izlemek isteyenler TRT 1 kanalında takip edebilecek. Milli Takımımız kurada seri başı olarak direkt olarak E Grubu’nda yer alırken İspanya’dan sonra Bulgaristan ve Kanada ile son 16 turu için karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Milli Takımımız Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında İspanya ile karşılaşıyor. Grup maçları sonrasında ilk iki sırada olan 16 takım üst tura geçerken son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşerek çeyrek finale kalmak için yarışacak. Çeyrek final sonrası yarı final, 3.lük ve final maçları gerçekleşecek. Bugün oynanacak olan voleybol maçı TRT 1 kanalında canlı olarak yayınlanıyor.

MİLLİ TAKIM VOLEYBOL MAÇ TAKVİMİ 2025

Bugün

TSİ 15.30 Türkiye-İspanya

25 Ağustos Pazartesi

TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos Çarşamba

TSİ 12.00 Türkiye-Kanada