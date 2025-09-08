İsrail İtalya CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

2026 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’nda İsrail ve İtalya bu akşam karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri ve sahaya çıkacak ilk 11’ler duyuruldu.

İsrail ile İtalya arasında oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri mücadelesi Türkiye’de EXXEN platformu üzerinden canlı yayınlanıyor. Karşılaşma uydu üzerinden yayınlanmıyor, yalnızca internet erişimiyle takip edilebiliyor. EXXEN kullanıcıları platforma giriş yaparak maçı televizyondan, bilgisayardan, cep telefonundan veya tabletten izleyebilecekler.

İSRAİL İTALYA MAÇ KADROSU İLK 11

İsrail’in sahaya çıkacağı ilk 11 şu şekilde: Daniel Peretz, Revivo, Lemkin, Nachmias, Dasa, Dor Peretz, Eliel Peretz, Solomon, Gloukh, Khalaili, Biton.

İtalya’nın ilk 11’i ise Donnarumma, Dimarco, Bastoni, Mancini, Di Lorenzo, Barella, Locatelli, Tonali, Politano, Retegui, Kean’dan oluşuyor.

