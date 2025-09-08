Menü Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
26°
Avatar
Editor
 TGRT Haber

İsrail İtalya CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

İsrail İtalya canlı yayın ile ekranlara geliyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda bu akşam gözler İsrail ile İtalya arasında oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Saat 21.45’te başlayacak olan mücadele Debrecen'da bulunan Nagyerdei Stadyumu’nda oynanıyor. İşte İsrail İtalya canlı yayın bilgileri…

İsrail İtalya CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 21:28
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 21:28

2026 I Grubu’nda ve bu akşam karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri ve sahaya çıkacak ilk 11’ler duyuruldu.

İSRAİL İTALYA HANGİ KANALDA?

İsrail ile İtalya arasında oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri mücadelesi Türkiye’de platformu üzerinden canlı yayınlanıyor. Karşılaşma uydu üzerinden yayınlanmıyor, yalnızca internet erişimiyle takip edilebiliyor. EXXEN kullanıcıları platforma giriş yaparak maçı televizyondan, bilgisayardan, cep telefonundan veya tabletten izleyebilecekler.

İsrail İtalya CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Özellikle grubun dengelerini yakından ilgilendiren karşılaşma olması nedeniyle yayın bilgileri merak konusu oldu. EXXEN dışında başka bir kanal ya da platform üzerinden İsrail İtalya maçı yayını yapılmıyor.

İsrail İtalya CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

İSRAİL İTALYA CANLI İZLE

Futbolseverler, İsrail ile İtalya arasında oynanan bu önemli karşılaşmayı EXXEN üzerinden canlı olarak takip edebiliyor. Yayın internet tabanlı olduğu için kullanıcılar farklı cihazlardan, platforma abone olarak maçı seyredebilme imkanına sahip olacak.

İsrail İtalya CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

EXXEN’in özelliği sayesinde maç hem mobil uygulama üzerinden hem de bilgisayar tarayıcısı aracılığıyla izlenebiliyor. Televizyonu olmayan kullanıcılar da telefon veya tablet üzerinden karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek.

İSRAİL İTALYA MAÇ KADROSU İLK 11

İsrail’in sahaya çıkacağı ilk 11 şu şekilde: Daniel Peretz, Revivo, Lemkin, Nachmias, Dasa, Dor Peretz, Eliel Peretz, Solomon, Gloukh, Khalaili, Biton.

İtalya’nın ilk 11’i ise Donnarumma, Dimarco, Bastoni, Mancini, Di Lorenzo, Barella, Locatelli, Tonali, Politano, Retegui, Kean’dan oluşuyor.

İsrail İtalya CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

İSRAİL İTALYA MAÇI NEREDE YAYINLANIYOR, HANGİ KANAL VERİYOR?

İsrail ile İtalya arasında oynanan mücadele EXXEN ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Yayın yalnızca internet üzerinden sağlanıyor ve uydu aracılığıyla herhangi bir kanalda gösterilmiyor. Futbolseverler karşılaşmayı EXXEN abonelikleri ile izleyebiliyor. Maç, televizyon, tablet, bilgisayar ya da telefon aracılığıyla canlı takip edilebilecek. EXXEN dışında başka bir yayın seçeneği bulunmuyor.

