İsrail men edildi mi? UEFA'nın İsrail oylaması kararı bugün açıklanıyor

UEFA’nın bugün gerçekleştireceği yönetim kurulu toplantısında İsrail futbolunun geleceğini belirleyecek kritik bir karar masaya yatırılacak. Oylama öncesinde Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen siyasi ve sportif tepkiler dikkat çekiyor.

İSRAİL MEN EDİLDİ Mİ?

UEFA tarafından alınacak olası men kararı, İsrail futbolunun uluslararası arenadaki varlığını doğrudan etkileyecek. Özellikle İsrail Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nden çıkarılması ve Maccabi Tel Aviv’in UEFA Avrupa Ligi’nden men edilmesi ihtimalleri gündemde bulunuyor. Bu süreçte yalnızca milli takım değil, tüm kulüplerin Avrupa organizasyonlarından dışlanması söz konusu olabilecek.

İsrail’e yönelik yaptırım talepleri uzun süredir uluslararası kurumların gündeminde yer alıyor. Birleşmiş Milletler’e bağlı uzman kuruluşların FIFA ve UEFA’ya yaptığı resmi başvuruların ardından futbol camiasındaki tartışmalar daha da büyüdü. Şu anda 20 ülke, İsrail’in futboldan men edilmesi yönündeki talebi destekliyor ve kararın UEFA toplantısında netleşmesi bekleniyor.

Süreç boyunca UEFA’nın aldığı kararların tutarlılığı da tartışma konusu oldu. Daha önce Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle yalnızca dört gün içinde tüm uluslararası turnuvalardan çıkarılmıştı. Ancak İsrail için bugüne dek aynı adımın atılmaması, futbolun önde gelen isimleri tarafından eleştirilere yol açtı.

UEFA İSRAİL OYLAMASI KARARI NE OLDU, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

UEFA yönetim kurulunun olağanüstü toplantısı bugün gerçekleştiriliyor ve İsrail hakkındaki karar gün içinde kamuoyu ile paylaşılacak. Henüz resmi oylama başlamamış olsa da kulislerde alınacak kararın Avrupa futbolunu doğrudan etkileyeceği değerlendiriliyor. İsrail kulüpleri ile milli takımının organizasyonlardan çekilmesi, Avrupa kupalarının takviminde de değişikliklere yol açabilecek.

Toplantı öncesinde en dikkat çekici tepkilerden biri İspanya’dan geldi. Başbakan Pedro Sanchez’in açıklamaları sonrasında Meclis Üyesi Patxi Lopez, Rusya örneğini hatırlatarak İsrail kulüplerinin ve milli takımının müsabakalardan çıkarılması gerektiğini dile getirdi. Lopez, “Neden Rusya ile olur da İsrail ile olmaz, fark nedir?” sözleriyle UEFA’ya çağrıda bulundu.

Futbol dünyasından da tepkiler gelmeye devam etti. Efsane futbolcu Eric Cantona, FIFA ve UEFA’nın Rusya için aldığı hızlı karar ile İsrail için halen adım atmamış olmasını kıyasladı. Cantona, Uluslararası Af Örgütü’nün “soykırım” ifadesine dikkat çekerek, 716 gündür hiçbir yaptırım uygulanmamasını eleştirdi.

İSRAİL BASKETBOL TAKIMLARI MEN EDİLDİ Mİ?

İsrail basketbol takımları için henüz men kararı bulunmuyor. Avrupa basketbolu ile ilgili kararları FIBA veriyor. UEFA'nın kararları futbol branşı için geçerli.