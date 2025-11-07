Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
Avatar
Editor
 07.11.2025

İstanbul, İzmir, Ankara hafta sonu yağmur yağacak mı? 8-9 Kasım hava durumu

İstanbul, İzmir ve Ankara'da yaşayan ve hafta sonu plan yapan vatandaşlar tarafından hava durumu araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar tarafından İstanbul, İzmir, Ankara hafta sonu yağmur yağacak mı sorusunun cevabı merak ediliyor. MGM 8-9 Kasım hava durumu tahmin raporunu yayınladı.

İstanbul, İzmir, Ankara hafta sonu yağmur yağacak mı? 8-9 Kasım hava durumu
Haber Merkezi
07.11.2025
07.11.2025
Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan raporlar sayesinde hava durumunu öğrenebiliyoruz. , ve 'da hafta sonu havanın nasıl olacağı ise gündem oldu.

Vatandaşlar tarafından İstanbul, İzmir, Ankara hafta sonu yağacak mı sorusunun cevabı merak ediliyor.

İstanbul, İzmir, Ankara hafta sonu yağmur yağacak mı? 8-9 Kasım hava durumu

İSTANBUL HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI 8-9 KASIM?

MGM tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul'da 8-9 Kasım tarihlerinde havanın çok bulutlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının hafta sonu boyunca en düşük 13, en yüksek ise 20 derece olacağı belirtildi. Rüzgarın ise şiddetini düşüreceği açıklandı. MGM tarafından paylaşılan İstanbul'un 5 günlük hava tahmin raporu ise şöyle:

İstanbul, İzmir, Ankara hafta sonu yağmur yağacak mı? 8-9 Kasım hava durumu

İZMİR HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI 8-9 KASIM?

İzmir genelinde 8 Kasım Cumartesi günü gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. 9 Kasım Pazar günü ise yağmur yerini çok bulutlu havaya bırakacak. Hava sıcaklıkları hafta sonu boyunca 13 ila 24 derece arasında seyredecek.

İstanbul, İzmir, Ankara hafta sonu yağmur yağacak mı? 8-9 Kasım hava durumu

ANKARA HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI 8-9 KASIM?

Ankara'da ise hafta sonu hava bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarının en düşük 8, en yüksek ise 20 dereceyi göreceği belirtildi. Bulutlu havanın 11 Kasım Salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

İstanbul, İzmir, Ankara hafta sonu yağmur yağacak mı? 8-9 Kasım hava durumu
