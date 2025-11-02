İstanbul Maratonu saat kaçta bitiyor, hangi yollar kapalı 2025? Sabah saatlerinde başladı

Spor İstanbul tarafından düzenlenen dünyanın kıtalar arası tek maratonu olan İstanbul Maratonu bugün sabah saatlerinde başladı. 41 bin 416 kişinin kayıt yaptırdığı maratonun başlamasının ardından İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Vatandaşlar tarafından İstanbul Maratonu saat kaçta bitiyor, hangi yollar kapalı olduğu merak ediliyor.

İSTANBUL MARATONU SAAT KAÇTA BİTİYOR 2 KASIM?

İstanbul Maratonu nedeniyle kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 14.00'te, Avrasya Tüneli ise saat 15.00'te açılması bekleniyor. Tüm parkur ise saat 15.30 itibarıyla yeniden trafiğe açılacak.

47. İstanbul Maratonu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'nda saat 08.45'te başlayacak. Tekerlekli sandalye yarışıyla başlayacak olan maratonda 42 kilometre yarışı ise saat 09.00'da düzenlenecek.

Üç ayrı grup halinde gerçekleştirilecek olan 15,5 kilometre yarışları ise saat 09.19, 09.38 ve 10.05'te başlayacak. Kurumsal Koşu kategorisinin ise 10.32, 11.06 ve 11.40'ta startının verileceği duyurulurken, Halk Koşusu ise 12.14'te başlayaccak.

İSTANBUL MARATONU HANGİ YOLLAR KAPALI 2 KASIM?

İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar 2 Kasım Pazar günü saat 03.00'ten itibaren kapatılacak. İstanbul Valiliği tarafından kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları şöyle:

KAPANACAK YOLLAR (03:00 İTİBARİYLE):

Güney Zincirlikuyu Ayrımı,

Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası,

Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen Ayrımları Kapama Noktası,

Gayrettepe Melas Otel Önü D-100 Güney Katılım (Yıldız Posta ve Esentepe

istikametine mecburi yön verilecek),

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek),

Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım (Fulya’dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek),

Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım (Sarıyer istikametine mecburu yön verilecek),

Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Kuzey Katılım,

Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D 100 Kuzey Yola Katılım,

Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye Katılım,

Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye Katılım, Tünel Girişi,

Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacaktır.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR:

Güney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere–Balmumcu/Levent Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir.

Akım Sabiha Gökçen Ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir.

Çamlıca Gişelerden gelen akım Ünalan Ataşehir Çamlıca istikametine verilecektir.

Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecektir.

Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecektir.

Fulya’dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecektir.

Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek.

KAPANACAK YOLLAR (06.00 İTİBARİYLE)

Rauf Orbay Caddesi Florya istikameti ile Yenikapı istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

Sahil Kennedy Caddesi Unkapanı ile Bakırköy istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

Ankara Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

Alayköşkü Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

Alemdar Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

Divanyolu Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

Ragıp Gümüşpala Caddesi (iki yönlü trafiğe kapatılacaktır) Sarayburnu ve Unkapanı istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil Yolu) ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

Galata Köprüsü (iki yönlü trafiğe kapatılacaktır) ve buraya çıkan tüm yollar,

Avrasya Tüneli çift yönlü olarak kapatılacaktır ve buraya çıkan tüm yollar,

Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ve bu buraya çıkan tüm yollar,

Sultanahmet Atmeydanı Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

ALTERNATİF YOLLAR