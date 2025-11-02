İstanbul Maratonu saat kaçta bitiyor, hangi yollar kapalı 2025? Sabah saatlerinde başladı
İstanbul'da her yıl düzenli olarak düzenlenen İstanbul Maratonu'nun bugün (2 Kasım 2025 Pazar) 47'ncisi gerçekleştiriliyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre maraton kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar tarafından İstanbul Maratonu 2025 saat kaçta bitiyor, hangi yollar kapalı olduğu merak ediliyor.
Spor İstanbul tarafından düzenlenen dünyanın kıtalar arası tek maratonu olan İstanbul Maratonu bugün sabah saatlerinde başladı. 41 bin 416 kişinin kayıt yaptırdığı maratonun başlamasının ardından İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.
İSTANBUL MARATONU SAAT KAÇTA BİTİYOR 2 KASIM?
İstanbul Maratonu nedeniyle kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 14.00'te, Avrasya Tüneli ise saat 15.00'te açılması bekleniyor. Tüm parkur ise saat 15.30 itibarıyla yeniden trafiğe açılacak.
47. İstanbul Maratonu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'nda saat 08.45'te başlayacak. Tekerlekli sandalye yarışıyla başlayacak olan maratonda 42 kilometre yarışı ise saat 09.00'da düzenlenecek.
Üç ayrı grup halinde gerçekleştirilecek olan 15,5 kilometre yarışları ise saat 09.19, 09.38 ve 10.05'te başlayacak. Kurumsal Koşu kategorisinin ise 10.32, 11.06 ve 11.40'ta startının verileceği duyurulurken, Halk Koşusu ise 12.14'te başlayaccak.
İSTANBUL MARATONU HANGİ YOLLAR KAPALI 2 KASIM?
İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar 2 Kasım Pazar günü saat 03.00'ten itibaren kapatılacak. İstanbul Valiliği tarafından kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları şöyle:
KAPANACAK YOLLAR (03:00 İTİBARİYLE):
Güney Zincirlikuyu Ayrımı,
Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası,
Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen Ayrımları Kapama Noktası,
Gayrettepe Melas Otel Önü D-100 Güney Katılım (Yıldız Posta ve Esentepe
istikametine mecburi yön verilecek),
Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek),
Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım (Fulya’dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek),
Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım (Sarıyer istikametine mecburu yön verilecek),
Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Kuzey Katılım,
Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D 100 Kuzey Yola Katılım,
Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye Katılım,