TGRT Haber
27°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

İstanbul Zafer Bayramı etkinlik programı! 30-31 Ağustos İBB konser ve etkinlik takvimini duyurdu

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinin programı belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından açıklanan bilgilere göre 30-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da birçok etkinlik ve konser gerçekleştirilecek. Vatandaşlar tarafından İstanbul 30 Ağustos Zafer Bayramı konser ve etkinlik takvimi merak ediliyor.

her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin dört bir tarafında düzenlenecek olan etkinlikler ile kutlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. tarafından İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinlikler duyuruldu. 30 Ağustos İstanbul ve etkinlik programı belli oldu.

İSTANBUL ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ TAKVİMİ 30-31 AĞUSTOS

İBB Kültür A.Ş'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'da gün boyunca sürecek atölye çalışmaları, dans şovları, çocuk etkinlikleri ve konserler gerçekleştirilecek.

Etkinlikler 29 Ağustos 2025 Cuma günü başlayacak ve 31 Ağustos 2025 Pazar gününe kadar devam edecek. Etkinlikler Topkapı Amfi, Miniatürk, Müze Gazhane ve Panorama 1453 Tarihi Müzesi'nde yapılacak.

30 Ağustos 2025 Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinliklerin tarihleri, yerleri ve saatleri şöyle:

Topkapı Amfi Etkinlik Programı

29 Ağustos Cuma

  • 18.30 | İllüzyon Gösterisi
  • 17.00 | Maskot Bando Ekibi
  • 17.00 – 19.00 | Yüz Boyama - Pamuk Şeker - Kağıt Helva - Nostaljik Şeker
  • 17.15 | Zumba Gösterisi
  • 17.45 | Kukla Gösterisi

30 Ağustos Cumartesi

  • 16.00 – 19.30 | Yüz Boyama - Balon Katlama (Sosis Balon) Atölyesi - Pamuk Şeker Dağıtımı - Kağıt Helva - Nostaljik Şeker
  • 16.00 | Balon Katlama Gösterisi
  • 17.15 | Zumba Gösterisi
  • 17.45 | Neşeli Boncuklar
  • 17.00 | Maskot Bando Ekibi
  • 18.30 | İllüzyon Gösterisi
Miniatürk Etkinlikleri Programı

29 Ağustos Cuma

  • 13.30 – 17.30 | Nostaljik Şeker - Yüz Boyama
  • 12.30 - 17.30 | Pamuk Şeker
  • 13.30 – 14.30 | İleri Dönüşüm Kağıt Atölyesi
  • 15.00 – 16.00 | Slime Atölyesi
  • 16.30 – 17.30 | Bez Çanta Tasarım

30 Ağustos Cumartesi

  • 12.00 – 17.30 | Nostaljik Şeker
  • 12.15 – 17.30 | Pamuk Şeker
  • 17.15 – 17.30 | Yüz Boyama
  • 13.30 – 14.30 | Şapka Boyama Atölyesi
  • 15.00 – 16.00 | Zafer Uçurtması
  • 16.30 – 17.30 | Cumhuriyet Arabaları Boyama
  • 17.30 – 18.30 | Hip Hop Dans Şov
  • 18.00 – 19.00 | Bayrak Atölyesi
  • 18.30 – 19.30 | Halk Oyunları Dans Şov

31 Ağustos Pazar

  • 13.30 – 17.30 | Nostaljik Şeker - Yüz Boyama - Pamuk Şeker
  • 13.30 – 14.30| Resim Atölyesi
  • 15.00 – 16.00 | Dev Eser Kolaj Atölyesi
  • 16.30 – 17.30 | Heykel Atölyesi
Müze Gazhane Etkinlik Programı

30 Ağustos Cumartesi

  • 12.30 – 17.00 | Şişme Oyun Alanları (Meydan) - Rüzgar Gülü Atölyesi (Meydan) - Kum Boyama Atölyesi (Meydan) - Takı – Bileklik Atölyesi (Meydan) - Yüz Boyama Atölyesi (Meydan) - Balon Atölyesi (Meydan) - Pamuk Şeker Dağıtımı (Meydan) - Nostaljik Şeker Dağıtımı (Meydan)
  • 12.00 | Atatürk ve Silah Arkadaşlarına Mektup (T Atölye) - Zumba Kids (Sahne)
  • 12.30 | 30 Ağustos Bandosu ve Korteji (Meydan)
  • 13.00 | Zafer Rozeti Yapımı (T Atölye)
  • 13.30 | Sihirbazlık Gösterisi (Sahne)
  • 14.00 | Uçurtma Atölyesi (T Atölye)
  • 14.10 | 30 Ağustos Bandosu ve Korteji (Meydan)
  • 14.30 | Kukla Gösterisi (Sahne)
  • 15.00 | Krapon Atölyesi (T Atölye)
  • 15.10 | 30 Ağustos Bandosu ve Korteji (Meydan)
  • 15.30 | Bubble Show (Meydan)
  • 16.00 | Bayrak Atölyesi (T Atölye)
  • 16.30 | 30 Ağustos Bandosu ve Korteji (Meydan)
  • 17.00 | Sulu Boya Atölyesi (T Atölye)
  • 18.00 | Bez Çanta Boyama Atölyesi (T Atölye)

Panorama 1453 Tarih Müzesi Etkinlik Programı

(Sınırlı kapasiteyle gerçekleştirilecek etkinlikler için kayıt olunması gerekiyor)

30 Ağustos 2025

  • 12.00 – 17.30 | Çocuk Resimleri Sergilemesi
  • 12.00-13.00 | Kitap Ayracı Atölyesi
  • 13.30-14.30 | Resim Atölyesi
  • 15.00-16.00 | Umut Tohumları Atölyesi
İSTANBUL 30 AĞUSTOS KONSERLERİ

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan konserler şöyle:

30 Ağustos 2025 Cumartesi

  • 19.00 Pırlangıç Konseri | Topkapı Amfi
  • 17.00 Şubadap Çocuk Konseri (Meydan) | Müze Gazhane

31 Ağustos 2025 Pazar

  • 20.00 SUFLE Konseri | Müze Gazhane
