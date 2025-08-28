İstanbul Zafer Bayramı etkinlik programı! 30-31 Ağustos İBB konser ve etkinlik takvimini duyurdu

30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin dört bir tarafında düzenlenecek olan etkinlikler ile kutlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. tarafından İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinlikler duyuruldu. 30 Ağustos İstanbul konser ve etkinlik programı belli oldu.

İSTANBUL ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ TAKVİMİ 30-31 AĞUSTOS

İBB Kültür A.Ş'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'da gün boyunca sürecek atölye çalışmaları, dans şovları, çocuk etkinlikleri ve konserler gerçekleştirilecek.

Etkinlikler 29 Ağustos 2025 Cuma günü başlayacak ve 31 Ağustos 2025 Pazar gününe kadar devam edecek. Etkinlikler Topkapı Amfi, Miniatürk, Müze Gazhane ve Panorama 1453 Tarihi Müzesi'nde yapılacak.

30 Ağustos 2025 Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinliklerin tarihleri, yerleri ve saatleri şöyle:

Topkapı Amfi Etkinlik Programı

29 Ağustos Cuma

18.30 | İllüzyon Gösterisi

17.00 | Maskot Bando Ekibi

17.00 – 19.00 | Yüz Boyama - Pamuk Şeker - Kağıt Helva - Nostaljik Şeker

17.15 | Zumba Gösterisi

17.45 | Kukla Gösterisi

30 Ağustos Cumartesi

16.00 – 19.30 | Yüz Boyama - Balon Katlama (Sosis Balon) Atölyesi - Pamuk Şeker Dağıtımı - Kağıt Helva - Nostaljik Şeker

16.00 | Balon Katlama Gösterisi

17.15 | Zumba Gösterisi

17.45 | Neşeli Boncuklar

17.00 | Maskot Bando Ekibi

18.30 | İllüzyon Gösterisi

Miniatürk Etkinlikleri Programı

29 Ağustos Cuma

13.30 – 17.30 | Nostaljik Şeker - Yüz Boyama

12.30 - 17.30 | Pamuk Şeker

13.30 – 14.30 | İleri Dönüşüm Kağıt Atölyesi

15.00 – 16.00 | Slime Atölyesi

16.30 – 17.30 | Bez Çanta Tasarım

30 Ağustos Cumartesi

12.00 – 17.30 | Nostaljik Şeker

12.15 – 17.30 | Pamuk Şeker

17.15 – 17.30 | Yüz Boyama

13.30 – 14.30 | Şapka Boyama Atölyesi

15.00 – 16.00 | Zafer Uçurtması

16.30 – 17.30 | Cumhuriyet Arabaları Boyama

17.30 – 18.30 | Hip Hop Dans Şov

18.00 – 19.00 | Bayrak Atölyesi

18.30 – 19.30 | Halk Oyunları Dans Şov

31 Ağustos Pazar

13.30 – 17.30 | Nostaljik Şeker - Yüz Boyama - Pamuk Şeker

13.30 – 14.30| Resim Atölyesi

15.00 – 16.00 | Dev Eser Kolaj Atölyesi

16.30 – 17.30 | Heykel Atölyesi

Müze Gazhane Etkinlik Programı

30 Ağustos Cumartesi

12.30 – 17.00 | Şişme Oyun Alanları (Meydan) - Rüzgar Gülü Atölyesi (Meydan) - Kum Boyama Atölyesi (Meydan) - Takı – Bileklik Atölyesi (Meydan) - Yüz Boyama Atölyesi (Meydan) - Balon Atölyesi (Meydan) - Pamuk Şeker Dağıtımı (Meydan) - Nostaljik Şeker Dağıtımı (Meydan)

12.00 | Atatürk ve Silah Arkadaşlarına Mektup (T Atölye) - Zumba Kids (Sahne)

12.30 | 30 Ağustos Bandosu ve Korteji (Meydan)

13.00 | Zafer Rozeti Yapımı (T Atölye)

13.30 | Sihirbazlık Gösterisi (Sahne)

14.00 | Uçurtma Atölyesi (T Atölye)

14.10 | 30 Ağustos Bandosu ve Korteji (Meydan)

14.30 | Kukla Gösterisi (Sahne)

15.00 | Krapon Atölyesi (T Atölye)

15.10 | 30 Ağustos Bandosu ve Korteji (Meydan)

15.30 | Bubble Show (Meydan)

16.00 | Bayrak Atölyesi (T Atölye)

16.30 | 30 Ağustos Bandosu ve Korteji (Meydan)

17.00 | Sulu Boya Atölyesi (T Atölye)

18.00 | Bez Çanta Boyama Atölyesi (T Atölye)

Panorama 1453 Tarih Müzesi Etkinlik Programı

(Sınırlı kapasiteyle gerçekleştirilecek etkinlikler için kayıt olunması gerekiyor)

30 Ağustos 2025

12.00 – 17.30 | Çocuk Resimleri Sergilemesi

12.00-13.00 | Kitap Ayracı Atölyesi

13.30-14.30 | Resim Atölyesi

15.00-16.00 | Umut Tohumları Atölyesi

İSTANBUL 30 AĞUSTOS KONSERLERİ

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan konserler şöyle:

30 Ağustos 2025 Cumartesi

19.00 Pırlangıç Konseri | Topkapı Amfi

17.00 Şubadap Çocuk Konseri (Meydan) | Müze Gazhane

31 Ağustos 2025 Pazar