İstanbul Zafer Bayramı etkinlik programı! 30-31 Ağustos İBB konser ve etkinlik takvimini duyurdu
İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinin programı belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından açıklanan bilgilere göre 30-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da birçok etkinlik ve konser gerçekleştirilecek. Vatandaşlar tarafından İstanbul 30 Ağustos Zafer Bayramı konser ve etkinlik takvimi merak ediliyor.
30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin dört bir tarafında düzenlenecek olan etkinlikler ile kutlanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. tarafından İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinlikler duyuruldu. 30 Ağustos İstanbul konser ve etkinlik programı belli oldu.
İSTANBUL ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ TAKVİMİ 30-31 AĞUSTOS
İBB Kültür A.Ş'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'da gün boyunca sürecek atölye çalışmaları, dans şovları, çocuk etkinlikleri ve konserler gerçekleştirilecek.
Etkinlikler 29 Ağustos 2025 Cuma günü başlayacak ve 31 Ağustos 2025 Pazar gününe kadar devam edecek. Etkinlikler Topkapı Amfi, Miniatürk, Müze Gazhane ve Panorama 1453 Tarihi Müzesi'nde yapılacak.
30 Ağustos 2025 Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinliklerin tarihleri, yerleri ve saatleri şöyle:
Topkapı Amfi Etkinlik Programı
29 Ağustos Cuma
18.30 | İllüzyon Gösterisi
17.00 | Maskot Bando Ekibi
17.00 – 19.00 | Yüz Boyama - Pamuk Şeker - Kağıt Helva - Nostaljik Şeker
17.15 | Zumba Gösterisi
17.45 | Kukla Gösterisi
30 Ağustos Cumartesi
16.00 – 19.30 | Yüz Boyama - Balon Katlama (Sosis Balon) Atölyesi - Pamuk Şeker Dağıtımı - Kağıt Helva - Nostaljik Şeker
16.00 | Balon Katlama Gösterisi
17.15 | Zumba Gösterisi
17.45 | Neşeli Boncuklar
17.00 | Maskot Bando Ekibi
18.30 | İllüzyon Gösterisi
Miniatürk Etkinlikleri Programı
29 Ağustos Cuma
13.30 – 17.30 | Nostaljik Şeker - Yüz Boyama
12.30 - 17.30 | Pamuk Şeker
13.30 – 14.30 | İleri Dönüşüm Kağıt Atölyesi
15.00 – 16.00 | Slime Atölyesi
16.30 – 17.30 | Bez Çanta Tasarım
30 Ağustos Cumartesi
12.00 – 17.30 | Nostaljik Şeker
12.15 – 17.30 | Pamuk Şeker
17.15 – 17.30 | Yüz Boyama
13.30 – 14.30 | Şapka Boyama Atölyesi
15.00 – 16.00 | Zafer Uçurtması
16.30 – 17.30 | Cumhuriyet Arabaları Boyama
17.30 – 18.30 | Hip Hop Dans Şov
18.00 – 19.00 | Bayrak Atölyesi
18.30 – 19.30 | Halk Oyunları Dans Şov
31 Ağustos Pazar
13.30 – 17.30 | Nostaljik Şeker - Yüz Boyama - Pamuk Şeker
13.30 – 14.30| Resim Atölyesi
15.00 – 16.00 | Dev Eser Kolaj Atölyesi
16.30 – 17.30 | Heykel Atölyesi
Müze Gazhane Etkinlik Programı
30 Ağustos Cumartesi
12.30 – 17.00 | Şişme Oyun Alanları (Meydan) - Rüzgar Gülü Atölyesi (Meydan) - Kum Boyama Atölyesi (Meydan) - Takı – Bileklik Atölyesi (Meydan) - Yüz Boyama Atölyesi (Meydan) - Balon Atölyesi (Meydan) - Pamuk Şeker Dağıtımı (Meydan) - Nostaljik Şeker Dağıtımı (Meydan)
12.00 | Atatürk ve Silah Arkadaşlarına Mektup (T Atölye) - Zumba Kids (Sahne)
12.30 | 30 Ağustos Bandosu ve Korteji (Meydan)
13.00 | Zafer Rozeti Yapımı (T Atölye)
13.30 | Sihirbazlık Gösterisi (Sahne)
14.00 | Uçurtma Atölyesi (T Atölye)
14.10 | 30 Ağustos Bandosu ve Korteji (Meydan)
14.30 | Kukla Gösterisi (Sahne)
15.00 | Krapon Atölyesi (T Atölye)
15.10 | 30 Ağustos Bandosu ve Korteji (Meydan)
15.30 | Bubble Show (Meydan)
16.00 | Bayrak Atölyesi (T Atölye)
16.30 | 30 Ağustos Bandosu ve Korteji (Meydan)
17.00 | Sulu Boya Atölyesi (T Atölye)
18.00 | Bez Çanta Boyama Atölyesi (T Atölye)
Panorama 1453 Tarih Müzesi Etkinlik Programı
(Sınırlı kapasiteyle gerçekleştirilecek etkinlikler için kayıt olunması gerekiyor)
30 Ağustos 2025
12.00 – 17.30 | Çocuk Resimleri Sergilemesi
12.00-13.00 | Kitap Ayracı Atölyesi
13.30-14.30 | Resim Atölyesi
15.00-16.00 | Umut Tohumları Atölyesi
İSTANBUL 30 AĞUSTOS KONSERLERİ
İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan konserler şöyle:
30 Ağustos 2025 Cumartesi
19.00 Pırlangıç Konseri | Topkapı Amfi
17.00 Şubadap Çocuk Konseri (Meydan) | Müze Gazhane