İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Hissedilen deprem meydana geldi

28 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde yaşanan depremin ardından İstanbul'da deprem mi oldu merak edildi.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Bugün İstanbul'a yakın bir yerde meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi. Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli deprem birçok kişi tarafından hissedildi.

UŞAK, SİMAV, SAKARYA, ESKİŞEHİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

28 Eylül Pazar günü Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen deprem birçok ilde hissedildi. Başta İstanbul olmak üzere Sakarya, Eskişehir, Uşak gibi illerde de hissedildi. Deprem kısa süreli panik anı yaşattı.