Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Yavuz Bülent Bakiler öldü mü, neden? İstanbul Valisi Davut Gül acı haberi duyurdu

Türk edebiyatının önde gelen şairlerinden Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Ünlü şairin sevenleri tarafından Yavuz Bülent Bakiler neden öldüğü merak ediliyor.

Usta şair, yazar ve Yavuz Bülent Bakiler bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Davut Gül ünlü şairin vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Vatandaşlar tarafından Yavuz Bülent Bakiler neden öldü, kimdir sorularının cevapları araştırılıyor.

YAVUZ BÜLENT BAKİLER NEDEN ÖLDÜ?

Yavuz Bülent Bakiler bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü şairin ölüm nedeni hakkında ise bir açıklama yapılmadı.

YAVUZ BÜLENT BAKİLER KİMDİR?

Yavuz Bülent Bakiler, 23 Nisan 1936 yılında Sivas'da dünyaya geldi. Aslen Azerbaycan Türkü olan Yavuz Bülent Bakiler, ilk ve ortaöğretimini Sivas, Gaziantep ve Malatya'da tamamladı.

1960 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Yeni İstanbul gazetesinde çalışmaya başladı. TRT Ankara Radyosu Merkez Program Dairesi Başkanlığı'nda raportör olarak çalışarak çeşitli kültür programları hazırladı ve sundu.

1969-1975 yılları arasında Sivas'ta avukatlık yapan Yavuz Bülent Bakiler, Adatlet Partis'nden belediye başkanı ve milletvekili adayı gösterdi.

1975-1976 yılları arasında Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar Yardımcısı olarak görevlendirdi. 1953 yılında Türk Sanatı dergisinde çıkan ilk şiirinin ardından şiirleri mahalli dergi ve gazetelerde yayımlandı. Uzun bir süre Tercüman ve Türkiye Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı.

#gazeteci
#ankara üniversitesi
#ölümler
#Siyaseti
#Yavuz Bülent Bakiler
#Türk Şairi
#Yazar
#Aktüel
