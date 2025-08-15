Menü Kapat
İstanbul'da rüzgar ne zaman duracak? 15-16 Ağustos MGM fırtına uyarısı yaptı

İstanbul'da 14 Ağustos 2025 Perşembe günü öğle saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar etkisini giderek arttırmaya devam ediyor. Rüzgar nedeniyle bazı feribot ve vapur seferleri iptal edildi. Vatandaşlar tarafından İstanbul'da rüzgar ne zaman duracağı ise merak ediliyor.

İstanbul'da rüzgar ne zaman duracak? 15-16 Ağustos MGM fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü () tarafından açıklanan bilgilere göre Marmara Denizi, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de bekleniyor. 14 Ağustos 2025 Perşembe gününden beri devam eden nedeniyle 'da ulaşımda aksamalar meydana geldi. Bazı feribot ve vapur seferleri iptal edildi.

Vatandaşlar tarafından İstanbul'da rüzgarın ne zaman duracağı ise merak ediliyor.

İstanbul'da rüzgar ne zaman duracak? 15-16 Ağustos MGM fırtına uyarısı yaptı

İSTANBUL'DA RÜZGAR NE ZAMAN BİTECEK 15-16 AĞUSTOS?

MGM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Marmara Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 16 Ağustos Cumartesi günü gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu.

İstanbul'da rüzgar ne zaman duracak? 15-16 Ağustos MGM fırtına uyarısı yaptı

İSTANBUL HAVA DURUMU 16 AĞUSTOS

MGM tarafından açıklanan bilgilere göre İstanbul'da 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü havanın rüzgarlı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının gün içerisinde en düşük 23, en yüksek ise 30 dereceye olacağı tahmin ediliyor.

17 Ağustos 2025 Pazar gününden itibaren ise rüzgarlı havanın sona ereceği ve yerini parçalı bulutlu havaya bırakması bekleniyor. MGM tarafından açıklanan İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporu ise şöyle:

İstanbul'da rüzgar ne zaman duracak? 15-16 Ağustos MGM fırtına uyarısı yaptı
