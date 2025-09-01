İZBAN 90 dakika kalktı mı? İzmir Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Ağustos ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde alınan kararlar 16 Ağustos 2025 tarihinde açıklanmıştı. Alınan kararlar kapsamında 1 Eylül 2025 tarihi itibarıyla İzmir'de toplu taşıma ücretlerine zam yapılma kararı alınmıştı.

1 Eylül'den sonra İzmir'de tam biniş ücreti 25 liradan 30 liraya, öğrenci biniş ücreti ise 10 liradan, 15 liraya yükseltildi. Ayrıca toplantıda İZBAN sisteminde de değişikliğe gidildiği duyurulmuştu.

Vatandaşlar tarafından İZBAN 90 dakika kalktı mı sorusu tekrardan gündeme geldi.

İZBAN 90 DAKİKA KALKTI MI?

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre İZBAN'da 90 dakika uygulaması geçici süreliğine kaldırıldı. Yeni düzenlemeye göre İzmirim Kart, İZBAN yeni bir sistem kurana kadar İZBAN'da 90 dakika uygulaması kullanılmayacak.

Metro, tramvay ve ESHOT gibi diğer toplu taşıma araçlarında ise 90 dakika uygulaması devam edecek.

İZMİR TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ ZAMLANDI MI?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar doğrultusunda 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren uygulanacak olan toplu taşıma ücretleri şöyle: