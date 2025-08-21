Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İzmir Menderes, Menemen su kesintisi ne zaman bitecek? 21 Ağustos güncel kesintiler

Bugün İzmir'in Menderes ve Menemen ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar tarafından İzmir Menderes, Menemen su kesintisinin ne zaman biteceği ve bölgeye suların tekrardan verileceği saat araştırılıyor. İZSU tarafından Menderes, Menemen'de suların saat kaçta geleceği duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İzmir Menderes, Menemen su kesintisi ne zaman bitecek? 21 Ağustos güncel kesintiler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 16:01
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 16:01

21 Ağustos 2025 Perşembe günü 'in ve ve ilçelerinde yaşanıyor. Boru arızası kaynaklı yaşanan kesintiler nedeniyle birçok mahalleye sular verilemiyor.

İZSU resmi internet sitesinden konuyla ilgili açıklama yaptı. İzmir Menemen ve Menderes ilçelerinde su kesintisinin ne zaman, saat kaçta biteceği duyuruldu.

İzmir Menderes, Menemen su kesintisi ne zaman bitecek? 21 Ağustos güncel kesintiler

İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 21 AĞUSTOS?

İzmir'in Menderec ilçesinin Develi, Tekeli, Atatürk ve Tekeli Fevzi Çakmak Mahalleleri'nde yaşanan su kesintisi saat 14.00 itibarıyla başladı. çalışmasından dolayı yaşanan su kesintinin 4 saat sürmesi bekleniyor. Bölgeye tekrardan saat 18.00 civarında sular verilecek.

İzmir Menderes, Menemen su kesintisi ne zaman bitecek? 21 Ağustos güncel kesintiler

Menderes'in Yahşelli ve Işıklar Mahallesi'nin bir kısmında ise elektrik arızası nedeniyle kesinti yaşanıyor. Su kesintinin saat 17.00 civarında bitmesi planlanıyor.

İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre Kazımpaşa ve Tülbentli mahallelerinde yaşanan su kesintisi ise 17.10 civarında sona erecek. Yeşil Pınar Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle meydana gelen kesinti de saat 17.10'da bitecek.

İzmir Menderes, Menemen su kesintisi ne zaman bitecek? 21 Ağustos güncel kesintiler

İZMİR MENEMEN SULAR NE ZAMAN GELECEK 21 AĞUSTOS?

İzmir'in Menemen ilçesinde ise Su İsale Dairesi Başkanlığı'na Ait 1200'lük ishale hattı arızası meydana geldi. Arıza nedeniyle 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü gece saat 23.00'da başlayan kesintisinin bugün (21 Ağustos 2025 Perşembe) saat 18.00'da sona ereceği tahmin ediliyor.

İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre Menemen ilçesinin kesintiden etkilenen mahalleleri şöyle:

"Atatürk Plastik OSB, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli, Pınar, İsmet, İnönü, İStiklal, Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulus, Zeytinlik, 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül Mahalleleri"

ETİKETLER
#izmir
#Menderes
#su kesintisi
#doğal gaz
#menemen
#İzü
#Boru Arızası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.