İzmir Menderes, Menemen su kesintisi ne zaman bitecek? 21 Ağustos güncel kesintiler

21 Ağustos 2025 Perşembe günü İzmir'in Menderes ve ve Menemen ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Boru arızası kaynaklı yaşanan kesintiler nedeniyle birçok mahalleye sular verilemiyor.

İZSU resmi internet sitesinden konuyla ilgili açıklama yaptı. İzmir Menemen ve Menderes ilçelerinde su kesintisinin ne zaman, saat kaçta biteceği duyuruldu.

İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 21 AĞUSTOS?

İzmir'in Menderec ilçesinin Develi, Tekeli, Atatürk ve Tekeli Fevzi Çakmak Mahalleleri'nde yaşanan su kesintisi saat 14.00 itibarıyla başladı. Doğal gaz çalışmasından dolayı yaşanan su kesintinin 4 saat sürmesi bekleniyor. Bölgeye tekrardan saat 18.00 civarında sular verilecek.

Menderes'in Yahşelli ve Işıklar Mahallesi'nin bir kısmında ise elektrik arızası nedeniyle kesinti yaşanıyor. Su kesintinin saat 17.00 civarında bitmesi planlanıyor.

İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre Kazımpaşa ve Tülbentli mahallelerinde yaşanan su kesintisi ise 17.10 civarında sona erecek. Yeşil Pınar Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle meydana gelen kesinti de saat 17.10'da bitecek.

İZMİR MENEMEN SULAR NE ZAMAN GELECEK 21 AĞUSTOS?

İzmir'in Menemen ilçesinde ise Su İsale Dairesi Başkanlığı'na Ait 1200'lük ishale hattı arızası meydana geldi. Arıza nedeniyle 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü gece saat 23.00'da başlayan kesintisinin bugün (21 Ağustos 2025 Perşembe) saat 18.00'da sona ereceği tahmin ediliyor.

İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre Menemen ilçesinin kesintiden etkilenen mahalleleri şöyle:

"Atatürk Plastik OSB, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli, Pınar, İsmet, İnönü, İStiklal, Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulus, Zeytinlik, 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül Mahalleleri"