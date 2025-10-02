Menü Kapat
Hava Durumu
18°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Jhon Duran Fenerbahçe Nice maçında neden yok, oynamıyor? Tedesco açıklama yaptı

Fenerbahçe bugün UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci maçınca Nice karşısında çıkacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Jhon Duran'ın durumu gündem oldu. Taraftarlar Jhon Duran Fenerbahçe - Nice maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevaplarını araştırıyor.

Jhon Duran Fenerbahçe Nice maçında neden yok, oynamıyor? Tedesco açıklama yaptı
Haber Merkezi
02.10.2025
02.10.2025
'nde 2. hafta heyecanı bugün başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz bugün Kadıköy'de ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe - Nice maçında neden yok, oynamıyor sorusu ise kaşrılaşmaya saatler kala gündem oldu.

Jhon Duran Fenerbahçe Nice maçında neden yok, oynamıyor? Tedesco açıklama yaptı

JHON DURAN FENERBAHÇE - NİCE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin Al-Nassr'dan yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Jhon Duran, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri kapsamında oynanan Benfica rövanş maçında sakatlanmıştı.

Jhon Duran sakatlığının ardından Gençlerbirliği, Trabzon, Alanyaspor, Kasımpaşa Dinamo Zagreb ve Antalyaspor karşılaşmalarını kaçırdı. Jhon Duran'ın, UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Nice maçına ise yetişeceği düşünülüyordu. Ancak Jhon Duran sakatlığı devam ettiği için karşılaşmada forma giyemeyecek.

Jhon Duran Fenerbahçe Nice maçında neden yok, oynamıyor? Tedesco açıklama yaptı

JHON DURAN SAKATLIK DURUMU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nice maçı öncesinde yapılan basın toplantısında Jhon Duran'ın durumu hakkında açıklama yaptı.

"Jhon Duran oynamak için motivasyona sahip. Bazı 6 hafta sürecektir ama onun durumu böyle değil. Geçmiş kulüplerinde de ağrı sıkıntısı vardı. Bazı kulüpler, onu böyle oynattı.

Jhon Duran Fenerbahçe Nice maçında neden yok, oynamıyor? Tedesco açıklama yaptı

Bazen acı ile oyuncular oynar ama bir nokta gelir, artık oynayamazlar. Bacakta hissedilen bir ağrının sebebi, sırttan kaynaklanabilir. Bu tarz durumlarda zaman lazım. Pek çok uzman bir araya geldik ve problemin kaynağını bulduk. Jhon Duran dönmek istiyor ama süreç gerekiyor.

Oyuncuyu zorlamam, risk ve ağrı nedeniyle bunu yapmam. Leipzig'te Almanya Kupası Finali oynarken, bir oyuncum 'Ağrım var, oynayamayacağım' dedi. Ne Yapabilirsiniz? Bir sakatlığı olan oyuncuyu oynamaya zorlarsanız, sağlam oyuncu 'Sakat oyuncuyu benden daha çok beğeniyorsunuz' diyebiliriz. Oyuncularımı koruyacağım."

#uefa avrupa ligi
#sakatlık
#nice
#Fenerbahçe
#Jhon Duran
#Aktüel
