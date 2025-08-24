Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Juventus Parma maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Kenan Yıldız maç kadrosunda var mı?

Juventus - Parma maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri karşılaşmaya saatler kala gündeme geldi. İtalya Serie A'nın 1. hafta maçları kapsamında oynanacak olan karşılaşmada milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başlayıp başlamayacağı gündem oldu. Juventus - Parma maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Juventus Parma maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Kenan Yıldız maç kadrosunda var mı?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 19:45
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 19:45

İtalya'nın en üst ligi olan 'da 2025-2026 sezonu resmen başladı. İlk hafta karşılaşmaları kapsamında milli futbolcumuz 'ın forma giydiği , ile karşı karşıya gelecek.

İki takım da sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor. Karşılaşmanın saatinin yakınlaşmasıyla birlikte Juventus - Parma maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı gündeme geldi.

Taraftarlar tarafından Juventus - Parma maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri ve Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı araştırılıyor.

Juventus Parma maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Kenan Yıldız maç kadrosunda var mı?

JUVENTUS - PARMA MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak olan Juventus - Parma maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu 1 ekranlarından yayınlanacak.

tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmada hakem Matteo Marcenaro düdük çalacak.

Juventus Parma maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Kenan Yıldız maç kadrosunda var mı?

KENAN YILDIZ JUVENTUS - PARMA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kenan Yıldız, Juventus'ta geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performans ile ilk 11'de formayı kapmıştı. Juventus teknik direktörü İgor Tudor geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcunun takımın yeni sezon kaptanlarından olacağını da duyurmuştu.

Kenan Yıldız'ın bugün oynanacak olan Juventus - Parma maçı dahil olmak üzere bu sezon birçok karşılaşmada ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Juventus Parma maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Kenan Yıldız maç kadrosunda var mı?

JUVENTUS - PARMA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Juventus'ta karşılaşma öncesinde 5 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Karşılaşmada Mattia Perin, Juan Cabal, Nicola Savona, Fabio Miretti, Arkadiusz Milik forma giyemeyecek.

Parma tarafında ise Jacob Ondrejka, Hernani, Nicolas Trabucchi, Matija Frigan sakatlığı nedeniyle, Balogh ise geçtiğimiz sezon aldığı sarı kart cezasından dolayı mücadelede oynayamayacak.

Juventus Parma maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Kenan Yıldız maç kadrosunda var mı?

Juventus - Parma maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Mario, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildız; David

Parma: Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabe, Keita, Valeri; Almqvist, Ordonez; Pellegrino

ETİKETLER
#Spor
#serie a
#kenan yıldız
#juventus
#parma
#İtalya Futbol Federasyonu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.