Juventus Parma maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Kenan Yıldız maç kadrosunda var mı?

İtalya'nın en üst ligi olan Serie A'da 2025-2026 sezonu resmen başladı. İlk hafta karşılaşmaları kapsamında milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus, Parma ile karşı karşıya gelecek.

İki takım da sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor. Karşılaşmanın saatinin yakınlaşmasıyla birlikte Juventus - Parma maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı gündeme geldi.

Taraftarlar tarafından Juventus - Parma maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri ve Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı araştırılıyor.

JUVENTUS - PARMA MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak olan Juventus - Parma maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından yayınlanacak.

İtalya Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmada hakem Matteo Marcenaro düdük çalacak.

KENAN YILDIZ JUVENTUS - PARMA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kenan Yıldız, Juventus'ta geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performans ile ilk 11'de formayı kapmıştı. Juventus teknik direktörü İgor Tudor geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcunun takımın yeni sezon kaptanlarından olacağını da duyurmuştu.

Kenan Yıldız'ın bugün oynanacak olan Juventus - Parma maçı dahil olmak üzere bu sezon birçok karşılaşmada ilk 11'de başlaması bekleniyor.

JUVENTUS - PARMA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Juventus'ta karşılaşma öncesinde 5 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Karşılaşmada Mattia Perin, Juan Cabal, Nicola Savona, Fabio Miretti, Arkadiusz Milik forma giyemeyecek.

Parma tarafında ise Jacob Ondrejka, Hernani, Nicolas Trabucchi, Matija Frigan sakatlığı nedeniyle, Balogh ise geçtiğimiz sezon aldığı sarı kart cezasından dolayı mücadelede oynayamayacak.

Juventus - Parma maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Mario, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildız; David

Parma: Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabe, Keita, Valeri; Almqvist, Ordonez; Pellegrino