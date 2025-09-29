Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugün gerçekleştirilecek

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kritik kararların alındığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3 haftalık aranın ardından bugün toplanacak. Beştepe'de gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderlik edecek. Vatandaşlar tarafından Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı bugün saat 15.00'te başlayacak.

KABİNE TOPLANTISI'NDA HANGİ KONULAR KONUŞULACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki temasları ve ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı ikili görüşmedeki anlaşmaların yansımaları Kabine Toplantısı'nda görüşülecek.

Kabine Toplantısı'nda İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze'de yaşanan insani kriz ön planda olacak. Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insanı yardımlarının arttırılması ve bölgede kalıcı barış ve ateşkes için girişimlere vurgu yapılması bekleniyor.

Toplantının bir diğer maddesi ise enflasyonla mücadele olacak. Çalışanlara yönelik sosyal destekler, yeni projeler ve tarımsal üretime teşvik edilecek konular masaya yatırılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 4. yasama döneminin 1 Ekim tarihinde başlayacak olması nedeniyle, Meclis'e sunulacak öncelikli kanun teklifleri de Kabine Toplantısı'nın konuları arasında yer alacak.