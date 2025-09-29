Menü Kapat
Arama Kapat
19°
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Kabine Toplantısı için gözler Beştepe'de: Masada 4 kritik başlık var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3 hafta aradan sonra toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Beştepe'deki kritik toplantıda 4 önemli konu başlığı masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenecek 'na başkanlık edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek kritik toplantı saat 15.00'te başlayacak.

Kabine Toplantısı için gözler Beştepe'de: Masada 4 kritik başlık var

Milyonlarca vatandaşın gözünü çevirdiği Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar merakla beklenirken, kritik toplantı öncesi gündemde önemli konular bulunuyor. İşte Kabine'de ele alınacak başlıklar...

BM TEMASLARI MASADA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 'ın Birleşmiş Milletler'deki temaslarının ardından yoğun gündemle toplanacak. BM'de 'deki soykırıma dikkat çeken Erdoğan, Suriye ve 'in bölgedeki saldırganlığına değinerek pek çok konuda önemli mesajlar vermişti.

Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı ikili görüşmedeki anlaşmaların yansımaları da Kabine'de masaya yatırılacak.

Kabine Toplantısı için gözler Beştepe'de: Masada 4 kritik başlık var

Türkiye'nin F-35 programına geri dönme isteği, F-16'ların tedariki ve KAAN savaş uçağının motorlarına yönelik taleplerine ABD'nin verdiği cevabın değerlendirilmesi bekleniyor.

GAZZE MESELESİ ÖN PLANDA

Kabine'deki en önemli konu başlıklarından biri de İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze'de yaşanan insani kriz olacak. Toplantıda Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardımlarının artırılması hedeflenirken, bölgede kalıcı barış ve ateşkes için girişimlerin süreceğine vurgu yapılması bekleniyor.

Kabine Toplantısı için gözler Beştepe'de: Masada 4 kritik başlık var

ÇALIŞANLARA SOSYAL DESTEK

Enflasyonla mücadeleden alım gücünü artırmaya yönelik desteklere kadar pek çok ekonomik çalışmalar da masaya yatırılacak. Toplantıda bu doğrultuda piyasaları istikrara kavuşturacak adımların da görüşülmesi bekleniyor. Çalışanlara yönelik sosyal destekler, yeni projeler ve tarımsal üretimi teşvik edecek düzenlemelerin ele alınması bekleniyor.

Kabine Toplantısı için gözler Beştepe'de: Masada 4 kritik başlık var

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' GÜNDEMİ

Kabine toplantısında, TBMM çatısı altında kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun çalışmaları da gündeme gelecek. Komisyonun hedefleri doğrultusunda, toplumda huzuru ve güveni kalıcı hale getirecek yeni politikalar istişare edilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 4. yasama dönemine 1 Ekim'de başlayacak olmasıyla birlikte, Meclis'e sunulacak öncelikli kanun teklifleri de görüşülecek.

