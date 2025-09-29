Menü Kapat
19°
Editor
 Banu İriç

TBMM dolu dolu gündemle açılıyor: Yeni yargı paketi, Terörsüz Türkiye düzenlemeleri masada

TBMM yeni yasama yılına 1 Ekim Çarşamba günü başlıyor. 'Terörsüz Türkiye' sürecinde komisyon görüşmeleri sürerken yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra ekonomiden sosyal düzenlemelere kadar pek çok başlık ele alınacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi () 28'inci Dönem dördüncü yasama yılına 1 Ekim Çarşamba günü başlayacak. Genel Kurul'da açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. "Terörsüz Türkiye" sürecinde adımlar başta olmak üzere küresel gelişmeler ve TBMM'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulunacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yöneteceği oturuma belediye başkanlarına yönelik operasyonları gerekçe göstererek katılmama kararı aldı.

TBMM dolu dolu gündemle açılıyor: Yeni yargı paketi, Terörsüz Türkiye düzenlemeleri masada

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNDE YASAL DÜZENLEME AŞAMASI


PKK'nın silah bırakma kararını açıklamasıyla "Terörsüz Türkiye" sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan raporun da tamamlanmasıyla artık aşamasına geçilmesi bekleniyor. Geniş bir mutabakatla çıkması beklenen raporun artık Meclis'te yasa teklifine dönüşmesi amaçlanıyor.

TBMM dolu dolu gündemle açılıyor: Yeni yargı paketi, Terörsüz Türkiye düzenlemeleri masada

CHP KATILMAMA KARARINI AÇIKLADI

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Deniz Yücel yapılan operasyonları gerekçe göstererek tepki olarak Meclis'in açılış töreninde bulunmama kararlarını duyurdu.
Yücel şöyle konuştu:
"Bugün itibarıyla millet iradesi 188 gündür tutsak. Bugün Cumhuriyet Halk Partili 17 belediye başkanı, bir parti meclisi üyemiz, bir önceki dönem milletvekilimiz, yüzlerce bürokrat ve çalışma arkadaşlarımız tutsak. Bugün geldiğimiz durum itibarıyla partimize davalar açılıyor. İstanbul İl Başkanlığımıza kayyum atanıyor. Davaya bakmaya yetkili Ankara Mahkemesi'nin uyuşmazlığı esastan çözen bir karar vermiş olmasına rağmen, yetkisi olmayan İstanbul Mahkemesi, hukuksuz tavrını halen daha sürdürüyor. Böyle bir siyasi ortamda biz Cumhurbaşkanını Meclis açılışında, ne oturarak ne de ayakta karşılamayız. Zira bizim nezdimizde meşruiyetini yitirmiştir. Bizim 47 yıl gösterdiğimiz sabrı onlar 47 gün dahi gösterememişlerdir. O yüzden Meclis açılışında kendisini ne karşılayacağız ne de uğurlayacağız. Ancak elbette ki milletvekillerimizce diğer programlara katılım sağlanacak. 28. dönem 4. yasama yılının milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

TBMM dolu dolu gündemle açılıyor: Yeni yargı paketi, Terörsüz Türkiye düzenlemeleri masada


MERKEZ BANKASI BAŞKANI SUNUM YAPACAK


Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da 7 Ekim’de Meclis Plan Bütçe Komisyonuna sunum yapması bekleniyor. Ekonomide yol haritasının belirleyici etkenlerinin başlıklarla ele alınması amaçlanıyor. Ekim ayında 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nin sunulması sonrası Plan Bütçe Komisyonu görüşmelerinin ardından bütçe mesaisi başlıyor.

11'İNCİ YARGI PAKETİ MECLİSE GELİYOR


Trafikte yol kesme, dolandırıcılık, sanal bahis gibi sosyal meselelere dair suçlarda ceza artırımının ele alınacağı 11. Yargı Paketi de meclise gelecek. Ayrıca Mattia Ahmet Minguizzi meselesiyle dikkatlerin çevrildiği "Suça sürüklenen çocuklar" konusunun da düzenlenmesi bekleniyor.

