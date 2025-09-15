Menü Kapat
Hava Durumu
24°
Kadıköy su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 16 Eylül Salı günü 8 saat sular olmayacak

İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı 6 mahallede 16 Eylül 2025 Salı günü 8 saat su kesintisi yaşanacak. Vatandaşlar tarafından Kadıköy su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor. İSKİ tarafından Kadıköy'de su kesintisinin nedeni duyuruldu.

'un ilçesinde gerçekleştirilecek altyapı hattı deplase çalışmaları nedeniyle yaşanacağı duyuruldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi () tarafından yapılan duyuruda vatandaşların su kesintisine karşı hazırlıklı olmaları gerektiği belirtildi. Vatandaşlar tarafından Kadıköy su kesintisinin ne zaman, saat kaçta biteceği ise merak ediliyor.

Kadıköy su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 16 Eylül Salı günü 8 saat sular olmayacak

KADIKÖY SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 16 EYLÜL?

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı 6 mahallede yaşanacak olan su kesintisi sabah saat 10.00'da başlayacak. İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre 8 saat sürecek olan su kesintisi saat 18.00 itibarıyla ise sona erecek.

Kadıköy'de yaşanacak olan su kesintisinden etkilenecek olan mahalleler ise şöyle:

"Erenköy, Suadiye, Sahrayıcedit, 19 Mayıs, Kozyatağı ve Bostancı Mahalleleri"

Kadıköy su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 16 Eylül Salı günü 8 saat sular olmayacak

KADIKÖY'DE NEDEN SULAR YOK 19 EYLÜL?

İSKİ tarafından yapılan duyuruya göre 19 Mayıs Mahallesi, Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek olan altyapı deplase hattı çalışmaları sebebiyle 16 Eylül Salı günü Kadıköy'de su kesintisi yaşanacak.

https://x.com/iskignmudurlugu/status/1967576934709395798

