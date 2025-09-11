Kalender Pide konusu ne oyuncuları kimler? Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak yanyana

İstanbul
Yönetmenliğini Ömer Sinir’in üstlendiği, senaryosunu İbrahim Büyükak’ın yazdığı Kalender Pide, televizyon seyircisiyle buluşuyor.
Ekranda yayınlanmasıyla beraber Kalender Pide filminin öyküsü ve oyuncuları da araştırma konusu haline geldi.
Kalender, kızı Filiz’le birlikte baba mirası ufak bir pide dükkânı işletmektedir.
10 sene önce eşini kaybedince tamamen içine kapanmış, yeniliklere kapalı, risk almayan biri olmuştur.
Kalender, işyerini kurtarmak için Öcü’nün baskısıyla türlü serüvenlere girişir.
İlk sevgilisi Gülşen’in hayatlarına katılmasıyla değişim rüzgârı daha da hızlanır.