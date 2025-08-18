Kamu Görevlileri Hakem Kurulu üyeleri kimler? 11 üyeden oluşuyor

2025 toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Görüşmelerin 31 Ağustos’a kadar sonuçlanmaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek.

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU KARARI 2025

2025 yılı toplu sözleşme görüşmeleri, kamu çalışanlarını ve emeklilerini doğrudan ilgilendiren en önemli gündemlerden biri olarak sürüyor. Hükümet ile sendikalar arasında yürütülen görüşmeler, maaş artışlarının yanı sıra sosyal hakların belirlenmesi açısından da kritik öneme sahip. Eğer taraflar 31 Ağustos tarihine kadar uzlaşma sağlayamazsa, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu sürece dahil olacak. Bu kurulun vereceği karar, 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak zam oranlarını ve hakların çerçevesini belirleyecek.

Toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasıyla yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi doğrudan etkilenecek. Hakem Kurulu, toplu sözleşme görüşmeleri başladıktan sonra her ihtimale karşı üyelerini önceden belirlemiş durumda. Dolayısıyla herhangi bir anlaşmazlıkta devreye hızlıca girebilecek olan kurul, kararını beş gün içerisinde alarak Resmî Gazete’de yayımlayacak.

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU KARARI NEDİR?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun en temel işlevi, toplu sözleşme görüşmelerinde tarafların anlaşmazlığa düşmesi halinde devreye girerek bağlayıcı bir karar vermektir. Bu kararlar toplu sözleşme hükmünde sayılır ve hem hükümet hem de sendikalar için geçerli olur. Kararların kesinliği, taraflara hızlı bir şekilde çözüm sağlanmasını garanti eder.

Kurulun karar süreci de oldukça net kurallarla belirlenmiştir. Başvurudan sonra en geç beş gün içinde karar açıklanır. Alınan kararlar taraflara yazılı olarak bildirilir ve üç gün içerisinde Resmî Gazete’de yayımlanır.

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU ÜYELERİ

4688 sayılı Kanun, kurulun kimlerden oluşacağını ayrıntılı şekilde düzenlemektedir. Buna göre Hakem Kurulu, yüksek yargı organlarının başkan ve daire başkanları arasından seçilecek bir üye ile başkanlığını belirler. Bunun yanı sıra Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’ndan görevlendirilen temsilciler kurulda yer alır.

Sendikalar da kurulda temsil edilmektedir. Üye sayısı en fazla olan konfederasyonun yanı sıra ikinci ve üçüncü sıradaki konfederasyonlardan belirlenen temsilciler görev yapar. Ayrıca üniversitelerden kamu yönetimi, iş hukuku, iktisat, işletme, kamu maliyesi ve çalışma ekonomisi gibi alanlarda uzman akademisyenler de Bakanlar Kurulu tarafından kurul üyeliğine seçilebilir.

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU KİMLERDEN, KAÇ ÜYEDEN OLUŞUR?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplamda 11 üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerin altısı hükümet tarafından belirlenirken, beşi sendikaların önerisiyle oluşturulmaktadır. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay gibi yüksek yargı organlarından gelen temsilciler kurulun başkanlığını üstlenir. Ayrıca üniversitelerden en az doçent unvanına sahip öğretim üyeleri de sürece dahil edilir.