Karabağ Chelsea maç skoru kaç kaç? İngiliz devi Karabağ’a takıldı

Karabağ ile Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında karşı karşıya geldi.
Bakü’de oynanan mücadelede gol perdesini 16. dakikada Estêvão açtı ve Chelsea’yi 1-0 öne taşıdı.
Ancak oyundan kopmayan Karabağ, 29. dakikada Leandro Andrade ile önce eşitliği sağladı.
Ardından 39. dakikada Marko Janković’in penaltı golüyle soyunma odasına 2-1’lik üstünlükle gitti.
İkinci yarının hemen başında ise Alejandro Garnacho skora yeniden denge getirdi.
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.
Bu skorun ardından Karabağ ile Chelsea puanını 7’ye çıkardı.
Azerbaycan temsilcisi, daha önce Benfica’yı 3-2, Kopenhag’ı ise 2-0 mağlup etmişti.
Karabağ’ın tek mağlubiyeti ise Athletic Bilbao deplasmanında gelmişti.
Turnuvanın bir sonraki haftasında Karabağ, Napoli’ye konuk olacak, Chelsea ise sahasında Barcelona’yı ağırlayacak.