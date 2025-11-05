Menü Kapat
16°
Editor
 Erdem Avsar

Karabağ Chelsea maç skoru kaç kaç? İngiliz devi Karabağ'a takıldı

Azerbaycan ekibi Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında İngiliz devi Chelsea ile beraberlik elde etti.

Karabağ Chelsea maç skoru kaç kaç? İngiliz devi Karabağ’a takıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2025
23:23
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
23:51

ile , 'nin 4. haftasında karşı karşıya geldi.

Bakü’de oynanan mücadelede gol perdesini 16. dakikada Estêvão açtı ve Chelsea’yi 1-0 öne taşıdı.

Ancak oyundan kopmayan Karabağ, 29. dakikada Leandro Andrade ile önce eşitliği sağladı.

Karabağ Chelsea maç skoru kaç kaç? İngiliz devi Karabağ’a takıldı

Ardından 39. dakikada Marko Janković’in penaltı golüyle soyunma odasına 2-1’lik üstünlükle gitti.

İkinci yarının hemen başında ise Alejandro Garnacho skora yeniden denge getirdi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

Karabağ Chelsea maç skoru kaç kaç? İngiliz devi Karabağ’a takıldı

Bu skorun ardından Karabağ ile Chelsea puanını 7’ye çıkardı.

Azerbaycan temsilcisi, daha önce Benfica’yı 3-2, Kopenhag’ı ise 2-0 mağlup etmişti.

Karabağ’ın tek mağlubiyeti ise Athletic Bilbao deplasmanında gelmişti.

Turnuvanın bir sonraki haftasında Karabağ, Napoli’ye konuk olacak, Chelsea ise sahasında Barcelona’yı ağırlayacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Karabağ’ın gollerini kimler kaydetti?
Azerbaycan temsilcisinin gollerini Leandro Andrade ve Marko Janković attı.
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#chelsea
#karabağ
#Estêvão
#Leandro Andrade
#Marko Janković
#Alejandro Garnacho
#Aktüel
